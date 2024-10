Elizabeth Gutiérrez reacciona ante las declaraciones de William Levy

El día de ayer el actor cubano, William Levy, estuvo en entrevista en el programa de “El gordo y la flaca” donde rompió su silencio sobre la polémica separación de la madre de sus dos hijos, la también actriz, Elizabeth Gutiérrez. El galán de telenovela catalogó como “difamadoras” y “mentiras” lo que se ha dicho sobre él tras la ruptura que ha captado la atención del público y los medios.

“El tiempo que estuve con Elizabeth le di lo mejor, le di una vida increíble, unos hijos increíbles. A mis hijos les di una educación que ni ella ni yo habíamos tenido y para eso he trabajado toda la vida. Le he dado lo mejor del mundo, pero es que no es solamente ella la que necesita recibir. Aquí la mujer no se puede sentar y recibir solamente del hombre”, dijo el actor cubano sobre su ex. “El hombre también necesita recibir de una mujer, y no cosas materiales sino amor, respeto, admiración. Hay cosas que también a mí me faltan y me han faltado todos estos años”.

Durante la entrevista, muchos esperaron la reacción de la actriz ante las declaraciones de Levy.

Si bien Gutiérrez no se ha pronunciado hasta el momento de forma directa, si ha dado ‘me gusta’ a numerosos comentarios en su última publicación de Instagram en la que sus fanáticos le envían mensajes de apoyo tras los comentarios de su expareja.

“Brilla Elizabeth, déjalos que te juzguen, déjalos que te malinterpreten, déjalos que hablen de ti. Sus opiniones no son tu problema, mantente amable y auténtica, que no te importe lo que digan o hagan. Nunca dudes de lo que vales, solo sigue brillando como siempre lo haces”, fue uno de los comentarios a los que reaccionó la actriz con raíces mexicanas.

Otro de los comentarios fue: “William dice le faltó amor todos estos años y yo me pregunto, ¿qué más amor quería? Si tú te desvivías por él hasta el punto de abandonar tu carrera”.