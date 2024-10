Elton John: ‘No queda mucho de mí, pero estoy aquí’

El martes, el músico británico, Elton John de 77 años, compartió una actualización de salud mientras pronunciaba un conmovedor discurso en el estreno en el Festival de Cine de Nueva York de su próximo documental, “Elton John: Never Too Late”.

“Para ser honesto, no me queda mucho”, compartió Elton, según la revista People. “No tengo amígdalas, adenoides ni apéndice. No tengo próstata. No tengo cadera derecha ni rodilla izquierda ni rodilla derecha. De hecho, lo único que me queda es mi cadera izquierda. Pero sigo aquí”.

“No puedo agradecerles [lo suficiente], ustedes son las personas que me hicieron. Quiero agradecerles a David, Zachary y Elijah por hacerme el hombre más feliz del mundo”, agregó, haciendo referencia a su esposo, David Furnish, y sus dos hijos.

Con años de giras a sus espaldas, el cantante de “Rocket Man” dijo que encontró “la felicidad total” cuando conoció a su pareja y formó una familia juntos y explicó por qué había decidido dar un paso atrás en el entretenimiento después de tocar en su última fecha de la gira Farewell Yellow Brick Road en 2023.

“Encontré una felicidad y una dicha totales y absolutas cuando conocí a David y cuando tuve a mis hijos, nuestros hijos”, compartió. “Y me satisfizo muchísimo. Nunca me había sentido tan feliz como ahora”.

“Como saben, decidí dejar de hacer giras, porque tengo 77 años, he hecho todo lo que había que hacer para tocar. Lo he conseguido”, continuó, según el medio. “He estado allí y lo he logrado”.

Sin embargo, señaló John, la música siempre será parte de él.

“Todavía tengo que hacer espacio porque seguiré teniendo música en mi vida”, afirmó. “Pero lo más importante en mi vida son David, Zachary y Elijah, y mi familia y mis amigos. Encontré la utopía y estoy muy emocionado”.

“Incluso cuando estaba en mis momentos más oscuros, todavía tocaba música, todavía grababa música, así que tengo que darle las gracias a la música por ser la inspiración más increíble para mí durante toda mi vida”, concluyó.

El mes pasado, el cantautor de “Tiny Dancer” publicó un mensaje en Instagram, compartiendo que había contraído una “infección ocular grave” durante el verano y que se enfrenta a un largo camino hacia la recuperación.

“Durante el verano, he estado lidiando con una infección ocular grave que, lamentablemente, me ha dejado con una visión limitada en un ojo”, compartió en las redes sociales. “Me estoy recuperando, pero es un proceso extremadamente lento y pasará algún tiempo antes de que la vista vuelva al ojo afectado”.

John continuó agradeciendo a su “excelente equipo” de personal médico, así como a su familia, por cuidarlo “durante las últimas semanas”.

“He estado pasando el verano en casa, recuperándome tranquilamente, y me siento positivo por el progreso que he logrado en mi curación y recuperación hasta ahora”, añadió, antes de despedirse “con amor y gratitud, Elton John”.

En el documental “Elton John: Never Too Late”, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 6 de septiembre, el artista habla de las preocupaciones que tienen sus dos hijos sobre su “mortalidad”.

“Piensan en mi mortalidad. Se preocupan por mi mortalidad”, expresó en el documental. “No tanto David, sino yo”.

“Quiero verlos tener hijos y casarse. No creo que esté presente para eso. ¿Quién sabe? Nunca se sabe. Por eso quiero aprovechar el mejor momento, lo mejor de mi tiempo, mientras esté presente”, añade. “El tiempo que pasamos juntos es tan maravilloso y tan preciado”.

El documental sigue a John mientras se prepara para su último concierto en América del Norte durante su gira Farewell Yellow Brick Road en noviembre de 2022, mientras reflexiona sobre su carrera de décadas y todos los altibajos que experimentó en el camino.