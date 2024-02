Expresidenta de Miss Universo amenaza con demandar por difamación a la propietaria del certamen

La expresidenta de la organización de Miss Universo, la estadounidense Paula Shugart, amenazó este lunes con denunciar por difamación a la tailandesa propietaria de la marca, Jakapong “Anne” Jakrajutatip, por insinuar que aceptó sobornos durante el certamen de belleza.

Shugart señaló, en una publicación en la red social Instagram, que los comentarios “falsos e indignantes” proferidos supuestamente por la tailandesa le han llevado a romper su silencio y considerar emprender acciones legales en Tailandia contra Jakrajutatip.

“No puedo soportar esas afirmaciones peligrosas e imprudentes, que degradan la marca Miss Universo y sus titulares”, remarcó Shugart, quien abandonó el pasado noviembre el cargo que ocupó durante más de 20 años.

Según la expresidenta, Jakrajutatip, la empresaria transexual que se hizo en 2022 con la marca Miss Universo, insinuó en mensajes publicados en tailandés que Shugart era “corrupta” y había recibido sobornos para asegurar puestos en el certamen de belleza.

“Jakrajutatip no sólo me difama, sino que también desacredita a las mujeres que han ganado la corona de Miss Universo al insinuar sus títulos fueron ‘comprados’ y no ganados por mérito”, subraya la estadounidense.

Shugart, quien publica los supuestos comentarios de la propietaria tailandesa en la citada red social, no indica ni la fecha ni la procedencia de esos mensajes de Jakrajutatip.

La empresa tailandesa JKN Global Group, dirigida por la popular empresaria y activista trans, adquirió Miss Universo en octubre de 2022 por 20 millones de dólares (unos 18,6 millones de euros) a IMG Worldwide LLC, con sede en Nueva York.

Desde entonces, JKN Global Group ha sufrido problemas de liquidez y pidió el pasado noviembre al Tribunal Central de Quiebras de Tailandia entrar en un proceso de reestructuración de sus operaciones y de la deuda.