Fuente alega que el comportamiento errático de Liam Payne ‘aumentó’ cuando su novia se fue de Argentina

El comportamiento errático de Liam Payne “comenzó a aumentar” cuando Kate Cassidy abandonó sus vacaciones antes de su muerte el miércoles 16 de octubre, según una fuente cercana a la novia del fallecido cantante.

“Como se podía ver en los videos de Snapchat, él era una persona diferente cuando estaba con ella”, le dijo la fuente a PEOPLE sobre el ex alumno de One Direction, quien murió a los 31 años después de caerse de un balcón del tercer piso del Hotel CasaSur Palermo en Buenos Aires, Argentina.

La fuente también reveló que Cassidy, de 25 años, estuvo al lado de Payne durante su reciente “drama legal” con su ex prometida Maya Henry.

“Ella lo había apoyado muchísimo durante todo el drama legal”, le dijo la fuente a PEOPLE.

En un TikTok compartido el 6 de octubre, Henry, de 23 años, autora de la novela Looking Forward, afirmó que su ex, a quien no nombra en el libro, pero asocia con “fanáticos de One Direction”, seguía “haciendo estallar” su teléfono.

La semana pasada, también emitió una orden de cese y desistimiento a Payne después de que afirmó que la contactó repetidamente, según el Daily Mail.

Payne fue visto por primera vez con Cassidy en octubre de 2022. Si bien la pareja mantuvo su relación en gran medida en silencio en ese momento, Cassidy compartió fragmentos del romance de ella y Payne a través de fotos de la alfombra roja y ‘selfies’ casuales.

Fuentes dijeron a ABC News que Payne tenía varias drogas en su cuerpo, incluida “cocaína rosa”, en el momento de su muerte. Una autopsia parcial reveló que “tenía múltiples sustancias en su sistema” cuando cayó y murió.

Según el Centro Nacional de Toxicología de la Capital, la “cocaína rosa” es una droga recreativa que generalmente incluye una combinación de metanfetamina, ketamina, MDMA (y no necesariamente cocaína). Las fuentes también dijeron a ABC News que se encontró “una pipa de aluminio improvisada” utilizada para ingerir drogas en la habitación de hotel de Payne.

Según el informe, el cuerpo del músico británico permanecerá en Argentina hasta que se complete la autopsia.

La policía de Buenos Aires encontró la habitación de hotel de Liam Payne “en total desorden” después de la muerte del cantante. Minutos antes de la caída del balcón, el personal del hotel alertó a los servicios de emergencia e informó en una llamada al 911 que el cantante había estado “destrozando la habitación”, dijeron las autoridades.

El 17 de octubre, las fuerzas del orden investigaron su habitación y encontraron el medicamento recetado clonazepam (nombre comercial: Klonopin), suplementos energéticos y otros medicamentos de venta libre esparcidos por todo el espacio, junto con “varios objetos rotos”, incluido un televisor. Una botella de whisky, un encendedor y un teléfono celular fueron recuperados más tarde del patio interior del hotel, donde se descubrió el cuerpo de Payne después de la caída.

Según un informe preliminar de la autopsia, el cantante de “Teardrops” murió a causa de múltiples heridas y hemorragias “internas y externas”, confirmó a PEOPLE la Fiscalía Nacional Penal y Correccional.

Los forenses confirmaron a PEOPLE que 25 lesiones en la autopsia eran “compatibles con las causadas por una caída de altura”, explicando que “las lesiones en la cabeza fueron suficientes para causar la muerte”, mientras que las “hemorragias internas y externas” del cráneo, tórax, abdomen y extremidades contribuyeron a la muerte de Payne.