Karla Sofía Gascón, estrella de Emilia Pérez, gana el premio a la mejor canción en los Critics Choice Awards en medio de la controversia

Karla Sofía Gascón estuvo entre las ganadoras reconocidas en la categoría de mejor canción en los Critics Choice Awards de 2025 en medio de su reciente reacción negativa.

Gascón, Zoe Saldaña y Camille ganaron por la canción “El Mal” de Emilia Pérez el viernes 7 de febrero.

La canción superó a otras cinco canciones por el premio: “Beautiful That Way” de Miley Cyrus (The Last Showgirl), “Compress/Repress” de Trent Reznor y Atticus Ross (Challengers), “Harper and Will Go West” de Kristen Wiig (Will & Harper), “Kiss the Sky” de Maren Morris (The Wild Robot) y “Mi Camino” de Selena Gomez (Emilia Pérez).

Gascón, que no asistió al evento, también fue nominada a los premios Critics Choice Awards como mejor actriz, aunque esa victoria le correspondió a Demi Moore por The Substance.

La victoria a la mejor canción llega después de que Gascón, de 52 años, se disculpara por las controversias en torno a sus publicaciones ofensivas en las redes sociales, que desde entonces han sido eliminadas y ella también desactivó su cuenta X.

En un mensaje en Instagram esta semana, la actriz nominada al Oscar escribió que se disculpa “sinceramente” con “todos los que han resultado heridos en el camino” en un mensaje en su Instagram, prometiendo permanecer en silencio y “dejar que el trabajo hable por sí mismo”.

Su publicación fue en respuesta a la entrevista del director de Emilia Pérez, Jacques Audiard, con Deadline, en la que calificó las publicaciones resurgidas de Gascón de “inexcusables” y dijo que no había hablado con ella.

“Ella está en una actitud autodestructiva en la que no puedo interferir, y realmente no entiendo por qué continúa”, dijo la cineasta francesa, de 72 años, y agregó que está “dañando a personas que eran muy cercanas a ella”, incluido el elenco y el equipo de Emilia Pérez. “No me estoy poniendo en contacto con ella porque ahora mismo necesita espacio para reflexionar y hacerse responsable de sus acciones”.

El compositor Clément Ducol y la cantautora Camille se unieron para escribir las canciones de Emilia Pérez, un thriller musical cantado en gran parte en español a pesar de que ambos artistas son franceses. El dúo coescribió “El Mal”, la acusación de Saldaña a los miembros corruptos de la sociedad, con Audiard.

Ducol y Camille ganaron el Globo de Oro por la canción en enero, y se aseguraron de mencionar a las estrellas Saldaña y Gascón en ese momento. “’El Mal’ no sería lo que es sin su actuación”, le dijo Camille a la pareja. “Deberían sacudir la casa y sacudir nuestras almas. Salud”.