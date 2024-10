‘La vida es más fácil si no necesitas a nadie’, Tom Hanks habló sobre lo que el divorcio de sus padres le enseñó

En una entrevista de amplio alcance recientemente publicada para el podcast On Purpose with Jay Shetty, el actor de Here, Tom Hanks, de 68 años, reflexionó sobre pasar mucho tiempo solo y en la carretera después de que su madre y su padre se separaran cuando era muy joven.

“Como mis padres estaban divorciados, pasé mucho tiempo viajando hacia y desde donde vivía mi madre en este pequeño pueblo, o donde vivía mi padre, en Oakland, en el Área de la Bahía”, dijo Hanks. “Y esas horas en un autobús Greyhound, a partir de cuando tenía 7 u 8 años. Cinco horas de soñar despierto. Cinco horas de mirar por la ventana. Cinco horas de ver a la gente pasar por los coches. El aire, los trenes que pasaban, las granjas y todo eso, los edificios dentro de todo”.

“La preponderancia natural que tenía era sentarme allí en silencio e imaginar lo que estaba pasando. Eso me impulsó a darme cuenta de que en realidad hay... una búsqueda que es, ‘Hagamos un espectáculo. Contemos la historia’. Eso llegó y, ¡zas!, eso fue todo”, explicó sobre cómo la experiencia lo inspiró a convertirse en narrador de historias. “Y te digo, es exactamente lo mismo ahora que entonces”.

El tercer hijo, Hanks, dijo que “tuvo que acostumbrarse” a estar aislado y desconectado a veces.

“Como era tan joven cuando mis padres se separaron y había tantos otros factores que tenían que influir [en eso] -era la logística y las cuestiones legales y el tiempo y la distancia y cosas así- me cuidé a mí mismo y, ya sabes, estaba satisfecho, creo que fue un respiro para ellos”, dijo sobre sus padres.

“Así que simplemente me acostumbré a ocuparme estando solo. Y eso es realmente genial. Y puede ser realmente perjudicial”, agregó el ganador del premio Oscar.

Hanks también admitió que “no tenía reglas”, ya que era el último hijo de sus padres “por unos cinco años” y su mamá y su papá “habían pasado tanto tiempo tratando de establecer eso con mis hermanos mayores” que “ya no querían molestarse más con eso”.

“Entonces, si me iba por dos semanas, simplemente no volvía a casa durante dos semanas en la escuela secundaria, sabían que estaba durmiendo en la casa de alguien y haciendo mi tarea y llegando a la escuela por mi cuenta”, continuó el actor de Forrest Gump. “Estaban encantados de no tener que disciplinarme o castigarme. Ni siquiera tenían que pensar en mí; simplemente iba y venía solo”.

“Pero no era el mayor, no tenía a alguien que estableciera las reglas y la estructura de la familia”, dijo Hanks.

También habló sobre el equilibrio de lo bueno y lo malo de estar bien con estar solo, explicando que “no se siente intimidado” ni “dañado” por haberse mudado mucho cuando era niño.

“El aspecto saludable de esto me ha ayudado mucho, al igual que la tendencia a querer estar aislado, a no necesitar a nadie, a no querer a nadie, porque eso es lo que aprendí”, dijo Hanks. “La vida es más fácil si no necesitas a nadie, y puede ser mucho más fácil si no quieres nada más que lo que hay en el maletero del coche”.

“Pero eso puede ser una vida solitaria, y muchas veces, estar solo puede confundirse con sentirse solo, y estar solo puede llevar a la ira y al resentimiento y cosas que hay que superar”, añadió. “Y bien, a los 68 años, muchos de esos años los he pasado lidiando con lo segundo y disfrutando de lo primero al mismo tiempo”.