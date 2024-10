Liam Neeson planea retirarse de la pantalla en 2025: ‘Tengo 72 años esto tiene que parar en algún momento’

El currículum de Liam Neeson incluye papeles protagónicos en algunas de las películas más importantes de las últimas décadas: fue el héroe del drama de Steven Spielberg ganador de la Mejor Película, La lista de Schindler (por el que recibió una nominación al Oscar), un Maestro Jedi en la franquicia de La guerra de las galaxias y un encantador viudo en la favorita navideña Love Actually.

Pero con Taken (el drama de venganza de 2009 sobre un ex agente del gobierno que debe rescatar a su hija secuestrada), Neeson encontró un segundo acto como estrella de acción, conectando con los espectadores más que nunca.

“Parecía haber tocado algo en el nervio psíquico de los espectadores de cine”, le dijo el padre de dos hijos a la revista estadounidense PEOPLE en la historia de portada de esta semana.

Basta con tomar como ejemplo su reciente viaje a un tribunal de Nueva York, donde el nativo de Irlanda del Norte, que tiene doble ciudadanía estadounidense, se presentó para el servicio de jurado. No fue seleccionado para un juicio y se sentó a leer un misterio de Patricia Cornwell en su Kindle mientras esperaba que el secretario lo liberara.

“Está llamando, no sé, a 55, 60 de nosotros. Se acerca a mí, pero todo lo que escucho es: ‘Tengo un conjunto particular de habilidades. Habilidades que me harían...’ Y pensé, ‘Oh, no, joder’”, dijo Neeson con una sonrisa, mientras recuerda haber escuchado la recitación de su monólogo de Taken.

“En realidad fue muy dulce y halagador. Cuando me iba, la gente comenzó a aplaudir”, continúa Neeson.

Ha hecho más de una docena de películas del género, incluida su última, Absolution, la historia de un boxeador y criminal de bajo nivel que padece encefalopatía traumática crónica y que, como ya habrás adivinado, se venga de unos hombres muy malos.

El director Hans Petter Moland, que también dirigió a Neeson en Cold Pursuit de 2019, dijo que la estrella aporta humanidad a este tipo de papeles. “Cuando está inmerso en el personaje que es, ves el dolor”, dice Moland. “Se convierte en ese hombre”.

Aunque Moland dice que Neeson no tuvo problemas con la fisicalidad del papel, el propio actor está pensando en un día en el que no podrá lanzar un puñetazo de forma convincente.

“Tengo 72 años, esto tiene que parar en algún momento”, dice Neeson, que actúa en sus propias escenas de lucha, pero deja el trabajo de acrobacias más intrincado a su colaborador de toda la vida, Mark Vanselow. “No puedes engañar al público. No quiero que Mark luche por mí en mis escenas de lucha”.

Está considerando dejar el papel en algún momento de 2025, pero no se ha comprometido firmemente: “Tal vez a finales del año que viene. Creo que eso es todo”, dice.

Neeson podría tener un tercer papel como estrella de comedia. Recientemente terminó de filmar una nueva versión de la comedia policial The Naked Gun, de Leslie Nielsen. En esta nueva historia, interpreta al desventurado policía Frank Drebin Jr., con Pamela Anderson como coprotagonista, en el papel de una femme fatale.

“Estoy locamente enamorado de ella. No puedo elogiarla lo suficiente. Es divertida”, dice Neeson.

No está tan seguro de sus propias habilidades cómicas como protagonista de la “tonta” película. “Si puedo o no, honestamente no lo sé”, dijo. Anderson no está de acuerdo. “Está siendo humilde”, dijo. “Fue difícil mantener la seriedad en las escenas que compartíamos”.