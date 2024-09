Tyrese Gibson es arrestado tras negarse a pagar pensión alimentaria

Gibson y Lee tienen una hija de 5 años, Soraya. También es padre de una hija de 17 años, Shayla, que tiene con su exesposa Norma Mitchell.

El juez ordenó que Gibson fuera liberado de la custodia después de que “se purgara del desacato” pagando aproximadamente $73,500 a los funcionarios del condado de Fulton. No quedó claro de inmediato si Gibson permaneció detenido.

Los registros judiciales obtenidos por PEOPLE muestran que Gibson tiene la intención de apelar la sentencia por desacato.

Aunque el cantante no respondió a un mensaje en busca de comentarios de PEOPLE, el martes 10 de septiembre compartió un video en sus Historias de Instagram, escribiendo: “Ser arrestado no fue fácil... De hecho, fue muy traumático... Uno se preguntaría por qué este juez... y mi ex Samantha... ME ODIAN TANTO”.

El representante de Gibson no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de PEOPLE.

En un video publicado en su Instagram antes de la audiencia del lunes, Gibson compartió que existía la posibilidad de que lo arrestaran a la mañana siguiente en el tribunal.

Dijo que, aunque estaba peleando con su ex en el tribunal, “nunca he dejado de cuidar a mis hijos”.

“Soy papá. ¿Y saben por qué soy papá? No por lo que les compré, no por la ropa, no por los metros cuadrados de la casa, no por los autos en la entrada y definitivamente no por esta joyería falsa que uso”, dijo Gibson en su video. “Soy padre porque ese intercambio entre tu hijo o tu hija no es nada que se pueda comprar”.

El actor continuó diciendo que, si el juez lo arrestaba en la corte al día siguiente, “simplemente voy a decir, a la mierda. Terminen con esto”.

También compartió una serie de fotos de sus hijos en Instagram, escribiendo en el pie de foto: “El amor que un padre puede tener por sus hijos no se puede explicar... Cualquiera sea el resultado de hoy... Soy y seré por siempre su PADRE”.

En 2020, Gibson y Lee publicaron una declaración conjunta en la que detallaban que ambos habían decidido separarse después de casi cuatro años de matrimonio.

“Hemos decidido hacer una declaración sobre un doloroso y significativo acontecimiento en nuestras vidas”, comenzaba la declaración, compartida en la cuenta de Instagram de Tyrese. “Después de mucho pensarlo, considerarlo y orar, lamentablemente hemos tomado la difícil decisión de separarnos y divorciarnos oficialmente”.

Continuando con su declaración de separación conjunta, la pareja escribió: “Nuestra intención es seguir siendo los mejores amigos y fuertes co-padres. Nos sentimos increíblemente bendecidos de habernos encontrado y profundamente agradecidos por los 4 años que hemos estado casados”.