Zoe Saldaña se alza con el premio a Mejor actriz de reparto

Zoe Saldaña es la ganadora del premio Critics Choice Award de este año a la mejor actriz de reparto en una película.

Por su trabajo en Emilia Pérez, Saldaña aceptó el trofeo en el escenario del Barker Hanger en Los Ángeles el viernes 7 de febrero. Agradeciendo a sus colaboradores y seguidores, calificó la victoria como un “honor increíble”.

“A mis compañeros nominados, las películas de este año y el trabajo que todos han hecho. Es impresionante”, dijo. “Siempre estaré orgullosa de estar entre ustedes. Gracias a todos ustedes. No puedo verlos, pero son geniales”.

Agregó: “Siempre que recibes una crítica negativa por un papel o una película, todos dicen: ‘No leas las críticas’. Luego, cuando recibes la respuesta positiva, todos dicen: ‘¿Leíste las críticas?’ Pero aprecio el papel de crítico. A veces lo hago. A veces leo las críticas y las interiorizo, especialmente las opiniones realmente perspicaces y útiles, como “Su llanto es realmente molesto.

Aparece en demasiadas franquicias” o mi favorita personal: “Está demasiado triste”. Así que los escucharé a todos esta noche y aceptaré esto con orgullo. Gracias”.

“Pensar que Emilia Pérez ha sido la pequeña película que pudo y ha resonado con tanta gente ha sido una experiencia que vale la pena vivir”, continuó Saldaña, y continuó elogiando a quienes más ama: “Gracias a mi familia, especialmente a mi increíble esposo y a mi sobrino, que está conmigo esta noche. Ustedes me hicieron ser quien soy. Así que gracias, y a mis hijos, mi mayor aventura y mis críticos más duros. Los amo. Mi deseo para el impacto que esta película tenga en las audiencias de nuestro mundo es que todos podamos ser curiosos y abiertos de corazón los unos con los otros, porque nunca se sabe cuándo se tendrá la oportunidad de ser un héroe y la historia de alguien más. Entonces, nuestro mundo es demasiado grande y demasiado hermoso para ser de otra manera, así que sigan siendo curiosos, amables y tristes, no demasiado tristes”.

También fueron nominadas en esta categoría por la Asociación de Críticos de Cine Danielle Deadwyler por The Piano Lesson, Aunjanue Ellis-Taylor por Nickel Boys, Ariana Grande por Wicked: Part One, Margaret Qualley por The Substance e Isabella Rossellini por Conclave.

Antes de la ceremonia organizada por Chelsea Handler y transmitida en vivo por E!, la 30.ª edición anual de los premios Critics Choice anunció sus nominaciones cinematográficas el 12 de diciembre, con Conclave y Wicked a la cabeza con 11 nominaciones cada una. Dune: Part Two y Emilia Pérez le siguieron con 10 cada una.

Deadwyler, de 42 años, le dio a The Piano Lesson su única nominación a los premios Critics Choice, en honor a su trabajo como Berniece, una madre de Pittsburgh que se niega a vender el piano de su familia. La adaptación de Netflix de la obra de August Wilson también cuenta con Denzel Washington como productor, su hijo Malcolm como coguionista y adaptador y el hijo mayor John David como Boy Willie, el hermano de Berniece.

The Piano Lesson ha significado el regreso de Deadwyler, que fue galardonada por última vez por su aclamado trabajo como Mamie Till-Mobley en la película biográfica Till de 2022, a los premios Gotham, los premios Film Independent Spirit y más.

Ellis-Taylor, de 55 años, no es ajena a los premios Critics Choice Awards y ha obtenido tres nominaciones en cuatro años: por su trabajo nominado al Oscar en King Richard, la serie dramática Justified: City Primeval y ahora Nickel Boys. Su actuación de reparto como Hattie en esta última, la adaptación del director RaMell Ross de la novela histórica de Colson Whitehead sobre escuelas de reforma abusivas de la vida real, ha encabezado las listas de los grupos de críticos regionales.

“Tenemos el poder de darles voz a estos niños, de llorar por ellos y, en ese duelo, participar activamente en la reparación de las cosas”, dijo Ellis-Taylor a PEOPLE. Nickel Boys, dijo, es “nuestra oportunidad, nuestra oportunidad de hacer por estos niños lo que nadie hizo, que fue escucharlos”.

Grande, de 31 años y ganadora de un Grammy, encantó a los críticos con su papel como la alegre Glinda, la futura Bruja Buena, en Wicked, la precuela de El mago de Oz, la adaptación del exitoso musical de Broadway dirigida por Jon M. Chu. Actúa junto a Cynthia Erivo, quien está nominada en la categoría de mejor actriz principal, como Elphaba, la futura Bruja Mala del Oeste.

La adaptación en dos partes (la segunda parte, titulada Wicked: For Good) marca el primer papel importante de Grande en una película. Junto con su debut en los premios Critics Choice, obtuvo una nominación por primera vez en los Globos de Oro y su segunda nominac

ión al premio Screen Actors Guild, así como un premio Spotlight de la National Board of Review por la “colaboración creativa” entre ella y Erivo.

La exitosa comedia de terror The Substance presenta a Qualley, de 30 años, como Sue, la versión más joven e impredecible de la estrella desvanecida Elisabeth Sparkle (Demi Moore), quien genera a Sue a partir de su propio cuerpo después de inyectarse el misterioso suero que da título al film.

Qualley le había dicho anteriormente a PEOPLE que la película, de la cineasta francesa Coralie Fargeat, estaba “realmente fuera de mi zona de confort”. Agregó: “Es algo que realmente nunca he hecho. Creo que he ido intencionalmente en la dirección opuesta a lo largo de mi carrera”.

Saldaña le contó a PEOPLE el pasado mes de septiembre sobre el vínculo “maravilloso” entre sus coprotagonistas Emilia Pérez. “Hay tanto amor. Hay tanto respeto. Nos apoyamos mutuamente. Estamos felices la una por la otra. Nos arreglamos mutuamente el maquillaje y el vestuario”, dijo. “Sabíamos lo que significaba para nosotras. Y saber que se está convirtiendo en algo especial para tanta gente es impactante”.