Alerta por muerte de niños en manos de sus propios padres

Cuatro niños murieron el fin de semana en <b>República Dominicana</b> en dos hechos separados atribuidos a sus propios padres, informó el lunes la policía.Una mujer presuntamente envenenó a sus tres hijos de 11, 9 y 7 años, y luego se quitó la vida con la misma sustancia, según un comunicado de la autoridad. Horas antes, otro hombre fue detenido bajo sospecha de asfixiar a su hijo de un año y ocho meses.<b>República Dominicana</b> registra en lo que va de año una tasa de <b>homicidios de 8,20 por cada 100,000 habitantes</b>. Solo en agosto, se han reportado cuatro casos de infanticidios en el país.La Policía Nacional (PN) informó que Pennsylvania Jiménez Valdez <b>mezcló presuntamente el veneno que dio a sus hijos con jugo</b> en su residencia en Santo Domingo Este, en las afueras de la capital.<i>'Era muy cariñosa y muy buena con sus hijos, por eso estoy sorprendido'</i>, dijo a la prensa local José Arami Cabrera, de 46 años y padre de las víctimas. <i>'Todavía yo no creo que ella hiciera eso, ella quería demasiado a esos muchachos'</i>.<b>Las autoridades adelantan las autopsias y análisis toxicológicos</b> de la sustancia que ingirieron. Encontraron una nota manuscrita que atribuyen a la mujer donde <i>'pide perdón'</i>, dijo el vocero de la policía Diego Pesqueira.La AFP tuvo acceso a una foto del texto escrito sobre una hoja de rayas en tinta verde. <i>'Era mucho para mí sola'</i>, dijo. <i>'No podía dejar a mis hijos en este mundo tan cruel'</i>, expresó.<b>El otro crimen se registró en una barriada de Santo Domingo</b>, donde la policía arrestó a Dionys Zabala Reyes.<i>'Ha sido procesada la escena y entrevistado varias personas, incluyendo familiares directos del ahora detenido, quienes manifestaron haber detectado (en él)un comportamiento inusual durante los últimos días'</i>, indicó la PN.La ministra del Interior, Faride Raful, atribuyó las muertes a <b>problemas de salud mental </b>y dijo que el Estado tiene una <i>'gran deuda social'</i> para mejorar la atención en esta área.<i>'Estamos muy conmovidos, muy preocupados y entendemos que la política pública nacional necesita más recursos económicos, más tecnología y por supuesto más personal para poder hacer una labor preventiva y que estos casos no terminen en este desenlace'</i>, dijo a periodistas.En agosto ha habido otros dos casos. <b>Una pareja fue arrestada la semana pasada en la capital, acusada de causar la muerte a una niña de siete años,</b> que presentaba <i>'signos de maltrato físico'</i> y <i>'de barbarie'</i>, según las autoridades. Días antes, el 11 de agosto, un hombre presuntamente ahorcó a su hijo de dos años y luego se quitó la vida en Nagua (noreste).