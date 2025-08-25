Alerta por muerte de niños en manos de sus propios padres

Cuatro niños murieron el fin de semana en República Dominicana en dos hechos separados atribuidos a sus propios padres, informó el lunes la policía.

Una mujer presuntamente envenenó a sus tres hijos de 11, 9 y 7 años, y luego se quitó la vida con la misma sustancia, según un comunicado de la autoridad. Horas antes, otro hombre fue detenido bajo sospecha de asfixiar a su hijo de un año y ocho meses.

República Dominicana registra en lo que va de año una tasa de homicidios de 8,20 por cada 100,000 habitantes. Solo en agosto, se han reportado cuatro casos de infanticidios en el país.

La Policía Nacional (PN) informó que Pennsylvania Jiménez Valdez mezcló presuntamente el veneno que dio a sus hijos con jugo en su residencia en Santo Domingo Este, en las afueras de la capital.

“Era muy cariñosa y muy buena con sus hijos, por eso estoy sorprendido”, dijo a la prensa local José Arami Cabrera, de 46 años y padre de las víctimas. “Todavía yo no creo que ella hiciera eso, ella quería demasiado a esos muchachos”.

Las autoridades adelantan las autopsias y análisis toxicológicos de la sustancia que ingirieron. Encontraron una nota manuscrita que atribuyen a la mujer donde “pide perdón”, dijo el vocero de la policía Diego Pesqueira.

La AFP tuvo acceso a una foto del texto escrito sobre una hoja de rayas en tinta verde. “Era mucho para mí sola”, dijo. “No podía dejar a mis hijos en este mundo tan cruel”, expresó.

El otro crimen se registró en una barriada de Santo Domingo, donde la policía arrestó a Dionys Zabala Reyes.

“Ha sido procesada la escena y entrevistado varias personas, incluyendo familiares directos del ahora detenido, quienes manifestaron haber detectado (en él)un comportamiento inusual durante los últimos días”, indicó la PN.

La ministra del Interior, Faride Raful, atribuyó las muertes a problemas de salud mental y dijo que el Estado tiene una “gran deuda social” para mejorar la atención en esta área.

“Estamos muy conmovidos, muy preocupados y entendemos que la política pública nacional necesita más recursos económicos, más tecnología y por supuesto más personal para poder hacer una labor preventiva y que estos casos no terminen en este desenlace”, dijo a periodistas.

En agosto ha habido otros dos casos. Una pareja fue arrestada la semana pasada en la capital, acusada de causar la muerte a una niña de siete años, que presentaba “signos de maltrato físico” y “de barbarie”, según las autoridades. Días antes, el 11 de agosto, un hombre presuntamente ahorcó a su hijo de dos años y luego se quitó la vida en Nagua (noreste).