Alza del petróleo tras intercepción de petroleros venezolanos y temores por el suministro, según Reuters

Los precios internacionales del petróleo registraron fuertes alzas este lunes 22 de diciembre, impulsados por el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro.

Estas tensiones surgieron luego de que Estados Unidos interceptara tres petroleros en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela, destacó este lunes la agencia Reuters.

Además, el incremento de los precios está relacionado a la incertidumbre que la guerra entre Rusia y Ucrania provoque una posible interrupción del suministro global.

De acuerdo con Reuters, los futuros del crudo Brent subieron 1,31 dólares, equivalente a un 2,17%, hasta situarse en 61,78 dólares por barril a las 13:16 GMT.

En tanto, el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) avanzó 1,25 dólares, o un 2,2%, para ubicarse en 57,77 dólares por barril.

Según analistas consultados por la agencia británica, el mercado comenzó a reevaluar el riesgo que representa una eventual interrupción de las exportaciones venezolanas debido al embargo impuesto por Estados Unidos.

“Los participantes del mercado ahora ven un riesgo de interrupción de las exportaciones de petróleo venezolano, después de haber sido anteriormente complacientes al respecto”, señaló Giovanni Staunovo, analista de UBS.

El crudo venezolano representa alrededor del 1% del suministro mundial. No obstante, el incremento de la producción en Estados Unidos y en el grupo OPEP+ había logrado compensar hasta ahora las preocupaciones por interrupciones del suministro en otras regiones, manteniendo los precios del Brent cerca de los 65 dólares por barril durante la segunda mitad de 2025.

En el último mes, sin embargo, los precios habían retrocedido ante temores de un exceso de oferta.

“Los precios del petróleo han sido respaldados por los acontecimientos en Venezuela, mientras las tensiones entre Rusia y Ucrania siguen latentes en un mercado que, por lo demás, se mantiene muy bajista”, explicó June Goh, analista de Sparta Commodities a Reuters.