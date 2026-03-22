‘América Latina no es colonia de nadie’: Lula Da Silva reafirma independencia de la región

El mandatario brasileño insistió en que América Latina debe ser reconocida como un bloque autónomo, capaz de definir sus prioridades en materia ambiental y económica. <i><b>'No aceptaremos presiones que desconozcan nuestra historia y nuestra independencia'</b></i>, señaló, en un discurso que buscó reforzar la unidad regional.Más allá de la postura política, Lula destacó la importancia de la COP15 como espacio para fortalecer la cooperación internacional en la protección de especies migratorias y enfrentar la crisis climática. Brasil, dijo, asume un papel de liderazgo en la defensa de la biodiversidad y en la construcción de consensos globales.El mensaje fue interpretado como una respuesta directa a Washington, pero también como un llamado a la integración latinoamericana frente a los desafíos ambientales. Con esta intervención, Lula posiciona a Brasil no solo como anfitrión de la COP15, sino como voz clave en la defensa de la soberanía regional y la cooperación internacional.