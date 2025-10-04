El estado de São Paulo, que concentra 104 de los casos, ha intensificado las operaciones policiales contra bodegas sospechosas de distribuir bebidas adulteradas.

En ese sentido, el Gobierno regional ha decretado la clausura de seis establecimientos, suspendido la licencia de una distribuidora y requisado miles de botellas con bebidas alcohólicas.

Ante la reciente reducción del consumo provocada por la alarma social, la Asociación de Bares y Restaurantes de São Paulo llamó a los comercios a comprar solo de distribuidores confiables y a eliminar de forma segura las botellas ya utilizadas.