Cali sufre los mayores daños tras terremoto en Colombia

El movimiento ocurrió a las 7:34 a.m., con una magnitud de 6.6 y tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

El fuerte terremoto registrado la mañana de este lunes 10 de agosto en Colombia ha dejado, de manera preliminar, afectaciones en edificaciones de varias regiones del país, principalmente en el suroccidente, según reportes de autoridades y medios locales.

Según el medio informativo colombiano, El Caracol, una de las zonas que reporta mayores afectaciones es Cali, en el Valle del Cauca, donde se han observado agrietamientos en edificios y daños en algunas estructuras.

Imágenes difundidas tras el terremoto muestran polvo y desprendimientos en algunas edificaciones, además de personas evacuando como medida de precaución.

En Quibdó, Chocó, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba informó preliminarmente sobre personas heridas y daños graves en edificaciones, mientras los organismos de emergencia realizan una evaluación para establecer la magnitud de las afectaciones.

También se han reportado daños en Manizales, donde la estructura de la Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario presentó afectaciones visibles en el sector donde se encuentra el reloj. En Pereira, igualmente se han difundido imágenes de edificios con agrietamientos.

El movimiento fue sentido con fuerza en otras zonas del suroccidente colombiano, entre ellas Popayán y diferentes municipios del Cauca, además de varias ciudades del Eje Cafetero.

En Bogotá, preliminarmente se informó que no se habían registrado daños estructurales de consideración, aunque sí se reportaron algunas grietas en edificios. Las autoridades iniciaron un barrido de verificación en las diferentes localidades de la capital.

Por su parte, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, informó a través de un mensaje en sus redes sociales que ha asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar.

“He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados. Le he solicitado al director de la UNGRD un reporte detallado de la situación y de las necesidades más urgentes”, dijo.