Cámara de Diputados de Paraguay aprueba juicio político contra Santiago Peña

La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó este 5 de noviembre la formulación de una acusación para someter a juicio político al presidente Santiago Peña, pese a que el mandatario presentó su renuncia al cargo en medio de la crisis política y financiera desatada por la intervención de Ueno Bank.
La iniciativa recibió 78 votos a favor y ninguno en contra, correspondiente a los diputados presentes en la sesión.
Con esta decisión, la Cámara Baja dio curso al libelo acusatorio por presunto mal desempeño de sus funciones, que ahora deberá ser remitido a la Cámara de Senadores para su consideración.
La aprobación en Diputados no representa por sí sola la destitución de Peña. Corresponde al Senado decidir si admite la acusación y continúa con el proceso de juicio político.
La votación se produjo horas después de que se conociera la renuncia presentada por Peña a la Presidencia de la República.
El documento fue llevado al Congreso Nacional por el ministro del Interior, Enrique Riera, mientras se esperaba que las instancias legislativas resolvieran si aceptaban o rechazaban la dimisión.
El pedido de juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana surgió en medio de los cuestionamientos por la intervención de Ueno Bank, entidad cuya situación financiera provocó preocupación entre los ahorristas y abrió una crisis institucional en Paraguay.
El libelo acusatorio plantea señalamientos por presunto mal desempeño de funciones, entre ellos posibles conflictos de intereses, supuesta injerencia en organismos estatales y exposición de fondos públicos a los riesgos financieros de la entidad.
Entre los puntos cuestionados figuran los vínculos empresariales que Peña mantuvo con el grupo propietario de Ueno Bank hasta marzo de 2025, la designación de Carlos Carvallo —expresidente de Financiera Ueno— al frente del Banco Central del Paraguay y las inversiones de recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) en la entidad.
También se han señalado presuntas modificaciones regulatorias que habrían favorecido al banco y operaciones crediticias con empresas vinculadas que, según los denunciantes, habrían superado los límites legales.
Estos señalamientos forman parte de la acusación política y deberán ser examinados dentro del proceso correspondiente.
En medio de la presión política, Peña anunció su renuncia a la Presidencia y afirmó que tomó la decisión para contribuir a la estabilidad del país y proteger sus instituciones.
Sin embargo, la aprobación de la acusación en la Cámara de Diputados abrió otro capítulo en la crisis: el proceso político contra el mandatario queda ahora en manos del Senado, mientras el Congreso debe definir el trámite de su renuncia.
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