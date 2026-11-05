Cámara de Diputados de Paraguay aprueba juicio político contra Santiago Peña

La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó este 5 de noviembre la formulación de una acusación para someter a juicio político al presidente Santiago Peña, pese a que el mandatario presentó su renuncia al cargo en medio de la crisis política y financiera desatada por la intervención de Ueno Bank.

La iniciativa recibió 78 votos a favor y ninguno en contra, correspondiente a los diputados presentes en la sesión.

Con esta decisión, la Cámara Baja dio curso al libelo acusatorio por presunto mal desempeño de sus funciones, que ahora deberá ser remitido a la Cámara de Senadores para su consideración.

La aprobación en Diputados no representa por sí sola la destitución de Peña. Corresponde al Senado decidir si admite la acusación y continúa con el proceso de juicio político.

La votación se produjo horas después de que se conociera la renuncia presentada por Peña a la Presidencia de la República.

El documento fue llevado al Congreso Nacional por el ministro del Interior, Enrique Riera, mientras se esperaba que las instancias legislativas resolvieran si aceptaban o rechazaban la dimisión.