INTERPOL captura en Panamá a dos ecuatorianos buscados por narcotráfico internacional

La operación policial se llevó a cabo en el sector de Punta Paitilla, en el distrito de Panamá , luego de labores de inteligencia y del intercambio de información con las autoridades estadounidenses, que permitieron ubicar a ambos ciudadanos.

La Policía Nacional de Panamá , a través de la Oficina Central Nacional de INTERPOL, aprehendió a dos ciudadanos ecuatorianos, quienes son requeridos por las autoridades judiciales de Estados Unidos por su presunta vinculación con delitos relacionados con el narcotráfico internacional.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional, los dos aprehendidos mantienen un vínculo familiar de padre e hijo y eran buscados por la justicia estadounidense por su presunta participación en actividades relacionadas con el tráfico internacional de drogas.

Las diligencias fueron coordinadas con la Procuraduría General de la Nación, como parte de los procedimientos legales establecidos para atender las solicitudes judiciales provenientes de otros países.

La Policía Nacional informó que ambos ciudadanos serán puestos a órdenes de un juez de garantías en las próximas horas, ante quien se realizarán las audiencias de legalización de la aprehensión y los trámites correspondientes dentro del proceso judicial internacional.