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Delcy Rodríguez fija para el 1 de noviembre el inicio de la Navidad en Venezuela

Venezuela adelantará nuevamente las celebraciones navideñas, esta vez por anuncio de Delcy Rodríguez.
Venezuela adelantará nuevamente las celebraciones navideñas, esta vez por anuncio de Delcy Rodríguez. EFE
Por
Emiliana Tuñón
  • 08/10/2026 16:57
El adelanto de la Navidad fue una práctica recurrente durante el gobierno de Nicolás Maduro.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que la Navidad comenzará oficialmente en el país el próximo 1 de noviembre, adelantando nuevamente el inicio de las celebraciones de fin de año.

Rodríguez hizo el anuncio este jueves durante la instalación de la 82.ª Asamblea Anual de Fedecámaras, donde señaló que la temporada navideña representa no solo un período de celebraciones, sino también una oportunidad para impulsar la actividad económica.

La mandataria afirmó que el adelanto busca generar movimiento comercial y, principalmente, contribuir al ánimo de los venezolanos.

Maduro impulsó el adelanto de la Navidad que continúa ahora con Delcy Rodríguez

El adelanto de la Navidad fue una práctica recurrente durante el gobierno de Nicolás Maduro, quien en varias ocasiones ordenó iniciar las festividades antes de diciembre.

Desde que asumió el poder en 2013, Maduro realizó anuncios similares en distintos momentos, algunos de ellos coincidiendo con períodos de dificultades económicas y tensiones políticas en Venezuela.

En 2025, el mandatario también adelantó la Navidad mientras aumentaban las tensiones con Estados Unidos y se desarrollaba un despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe.

Con el nuevo anuncio de Rodríguez, Venezuela volverá a iniciar oficialmente la temporada navideña el 1 de noviembre, dando paso a las actividades y celebraciones propias de esta época del año.

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