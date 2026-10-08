Delcy Rodríguez fija para el 1 de noviembre el inicio de la Navidad en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que la Navidad comenzará oficialmente en el país el próximo 1 de noviembre, adelantando nuevamente el inicio de las celebraciones de fin de año.

Rodríguez hizo el anuncio este jueves durante la instalación de la 82.ª Asamblea Anual de Fedecámaras, donde señaló que la temporada navideña representa no solo un período de celebraciones, sino también una oportunidad para impulsar la actividad económica.

La mandataria afirmó que el adelanto busca generar movimiento comercial y, principalmente, contribuir al ánimo de los venezolanos.