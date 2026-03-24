Las 5 noticias más importantes de Panamá y el mundo | 24 de marzo

La agenda informativa de Panamá y el mundo de este martes 24 de marzo estuvo marcada por hechos relevantes en el ámbito nacional e internacional.<b>-El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan)</b> informó que la planta potabilizadora Federico Guardia Conte opera al 90 %, tras una falla en el motor de una de sus bombas, lo que podría impactar el suministro en algunos sectores.<b>-El Ministerio de Salud (Minsa) </b>reportó una disminución en los casos de dengue y malaria, con cifras inferiores a las registradas el año pasado, lo que refleja avances en las estrategias de prevención y control.<b>-El Consejo de Gabinete evaluará medidas para mitigar el impacto del alza del combustible</b>, que ronda los 5 dólares por galón, influenciado por las tensiones en Medio Oriente y la situación en el estrecho de Ormuz. Además, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reconoció que la deuda pública continuará creciendo, aunque a un ritmo más moderado.<b>-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, </b>anunció el envío de tropas de la 82.ª División Aerotransportada a Oriente Medio, en medio de una creciente escalada tras operaciones militares contra Irán.<b>-La procesión del Domingo de Ramos en Jerusalén fue cancelada</b> debido al contexto de seguridad en la región, aunque las iglesias permanecerán abiertas para celebraciones más discretas.