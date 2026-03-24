Las 5 noticias más importantes de Panamá y el mundo | 24 de marzo

La agenda informativa de Panamá y el mundo de este martes 24 de marzo estuvo marcada por hechos relevantes en el ámbito nacional e internacional.

-El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que la planta potabilizadora Federico Guardia Conte opera al 90 %, tras una falla en el motor de una de sus bombas, lo que podría impactar el suministro en algunos sectores.

-El Ministerio de Salud (Minsa) reportó una disminución en los casos de dengue y malaria, con cifras inferiores a las registradas el año pasado, lo que refleja avances en las estrategias de prevención y control.

-El Consejo de Gabinete evaluará medidas para mitigar el impacto del alza del combustible, que ronda los 5 dólares por galón, influenciado por las tensiones en Medio Oriente y la situación en el estrecho de Ormuz. Además, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reconoció que la deuda pública continuará creciendo, aunque a un ritmo más moderado.

-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el envío de tropas de la 82.ª División Aerotransportada a Oriente Medio, en medio de una creciente escalada tras operaciones militares contra Irán.

-La procesión del Domingo de Ramos en Jerusalén fue cancelada debido al contexto de seguridad en la región, aunque las iglesias permanecerán abiertas para celebraciones más discretas.