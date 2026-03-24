Bachelet mantiene candidatura a la ONU pese a retiro de apoyo del gobierno de Kast

La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció la tarde de este martes 24 de marzo que mantiene su candidatura al cargo de secretaria general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aunque la administración del presidente José Antonio Kast le retiro el apoyo.

“Continuaré el trabajo conjunto con los gobiernos de Brasil y México, quienes han postulado mi nombre reafirmando la naturaleza colectiva de este proyecto”, señaló Bachellet.

Bachelet recordó que Chile ha mantenido históricamente una política exterior basada en el multilateralismo, la promoción de la paz y el respeto a los derechos humanos, principios que —afirmó— han otorgado prestigio al país en el escenario internacional.

La exmandataria explicó que su postulación fue inicialmente respaldada por el Estado chileno en septiembre y formalizada en febrero. Sin embargo, reconoció que las definiciones de política exterior pueden variar con los cambios de gobierno, por lo que decidió respetar la determinación de Kast.

“Entiendo que las definiciones de la política exterior pueden variar con las nuevas administraciones”, señaló, aunque subrayó que su visión de Estado es distinta.

Bachelet reafirmó la importancia de fortalecer el sistema internacional y, en particular, el rol de la ONU frente a los desafíos globales actuales, como los conflictos, la desigualdad y la incertidumbre.

En ese sentido, enfatizó la necesidad de contar con una ONU “más eficaz, eficiente y relevante” en áreas clave como la paz, la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos.

Bachelet aseguró que continuará trabajando por la cooperación global y el bienestar de las personas, con una visión orientada al futuro y a la superación de las diferencias políticas internas mediante el diálogo y la colaboración.