Cámara Marítima: Puertos Balboa y Cristóbal estarán al 100% en semanas

Tras la declaratoria de inconstitucionalidad del contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company, los puertos de Balboa y Cristóbal han pasado a ser administrados por nuevos operadores temporales. En este contexto, representantes de los principales gremios logísticos y marítimos del país coincidieron en que las operaciones avanzan con buen ritmo y que la transición se ha manejado de manera ordenada, garantizando la continuidad de un sector estratégico para la economía nacional. El presidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL), Ángel Sánchez, explicó que ambos puertos, especializados en el trasbordo de mercancías cuyo destino final no es Panamá, atraviesan actualmente una temporada baja debido al cierre del año nuevo chino. Esto ha reducido la demanda de operaciones, lo que se refleja en que las terminales trabajan al 60% de su capacidad, aunque cuentan con la infraestructura y el personal para alcanzar hasta el 80% de su cuota habitual. Sánchez destacó que las compañías operadoras han aprovechado este período para capacitar al personal y realizar auditorías técnicas al equipo recibido de la concesión saliente, asegurando que la transición se convierta en una oportunidad para fortalecer procesos internos.

Por su parte, el presidente de la Cámara Marítima de Panamá (CMP), René Gómez, señaló que las operaciones muestran una recuperación progresiva. “Sí, se han recuperado, no estamos al 100%. Lo que hemos conversado de manera informal es que nos falta aproximadamente unas ocho semanas para llegar a los niveles previos. Van en buena marcha tanto Balboa como Cristóbal”, afirmó. Gómez subrayó que la Cámara Marítima es respetuosa del Estado de derecho y confía en que Panamá presentará las evidencias necesarias en los procesos de arbitraje, dejando en manos del Estado y de los administradores de justicia la defensa legal. El presidente de la Asociación Marítima Nacional de Panamá (MAPA), Ricardo Lince, agregó que se mantienen reuniones semanales con los operadores portuarios. “El puerto de Balboa está ya básicamente funcionando a normalidad. En el área de Cristóbal también están reactivando su operación. Los más interesados son las navieras que tienen estas operaciones y son las más beneficiadas, así que estamos seguros que en dos o tres semanas debe estar resuelto”, señaló. Lince destacó además que todos los contratos con proveedores han tenido que ser renegociados y firmados nuevamente, como parte del proceso de transición. Sobre los arbitrajes, indicó que se trata de un tema “netamente legal y político” en el que no se atrevería a opinar sin información oficial.

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