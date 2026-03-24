Cámara Marítima: Puertos Balboa y Cristóbal estarán al 100% en semanas

Por su parte, <b><a href="/tag/-/meta/cmp-camara-maritima-de-panama">el presidente de la Cámara Marítima de Panamá (CMP), René Gómez</a></b>, señaló que las operaciones muestran una recuperación progresiva. <i><b>'Sí, se han recuperado, no estamos al 100%. Lo que hemos conversado de manera informal es que nos falta aproximadamente unas ocho semanas para llegar a los niveles previos. Van en buena marcha tanto Balboa como Cristóbal'</b></i>, afirmó. Gómez subrayó que la Cámara Marítima es respetuosa del Estado de derecho y confía en que Panamá presentará las evidencias necesarias en los procesos de arbitraje, dejando en manos del Estado y de los administradores de justicia la defensa legal.El presidente de<b> la Asociación Marítima Nacional de Panamá (MAPA), Ricardo Lince</b>, agregó que se mantienen reuniones semanales con los operadores portuarios. <i><b>'El puerto de Balboa está ya básicamente funcionando a normalidad. En el área de Cristóbal también están reactivando su operación. Los más interesados son las navieras que tienen estas operaciones y son las más beneficiadas, así que estamos seguros que en dos o tres semanas debe estar resuelto',</b></i> señaló. Lince destacó además que todos los contratos con proveedores han tenido que ser renegociados y firmados nuevamente, como parte del proceso de transición. Sobre los arbitrajes, indicó que se trata de un tema <i><b>'netamente legal y político'</b></i> en el que no se atrevería a opinar sin información oficial.