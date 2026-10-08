¡Ya hay fecha! Panamá encenderá su árbol de Navidad el 6 de diciembre

La Navidad comenzará oficialmente en la ciudad de Panamá el próximo 6 de diciembre, con el encendido del Árbol Navideño en el Mirador Pacífico de la Cinta Costera, actividad que marcará el inicio del Festival Internacional Navideño City of Star 2026, organizado por la Alcaldía de Panamá.
El encendido del árbol de Navidad será uno de los principales atractivos de la temporada y estará acompañado por una programación especial para toda la familia. Ese mismo día también se pondrá en marcha el alumbrado navideño en distintos espacios públicos y parques de la capital, llevando la decoración y las luces de Navidad a diferentes comunidades.
La agenda navideña de la Alcaldía contempla más de 30 actividades entre diciembre de 2026 y enero de 2027, con eventos en sectores de Panamá Centro, Panamá Norte y Panamá Este.
Uno de los eventos más esperados será el Desfile de Navidad 2026, programado para el sábado 12 de diciembre en la Cinta Costera. La Alcaldía prevé una gran asistencia y prepara espectáculos a lo largo de la ruta del desfile, que será uno de los puntos centrales de la celebración navideña en la capital.
Además, del 1 al 18 de diciembre se desarrollará “Calles que Brillan”, iniciativa que llevará iluminación y decoración navideña a diferentes barrios de la ciudad. Las comunidades participantes también podrán formar parte de una premiación relacionada con la ambientación de sus sectores.
El calendario incluye igualmente una Carrera-Caminata Navideña de 5 kilómetros, un Bazar Navideño, actividades gastronómicas y presentaciones musicales. Las celebraciones continuarán con la Fiesta de Año Nuevo el 31 de diciembre y finalizarán en enero de 2027 con la Fiesta de Reyes, los días 6 y 7 de enero.
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