¡Ya hay fecha! Panamá encenderá su árbol de Navidad el 6 de diciembre

La Navidad comenzará oficialmente en la ciudad de Panamá el próximo 6 de diciembre, con el encendido del Árbol Navideño en el Mirador Pacífico de la Cinta Costera, actividad que marcará el inicio del Festival Internacional Navideño City of Star 2026, organizado por la Alcaldía de Panamá.

El encendido del árbol de Navidad será uno de los principales atractivos de la temporada y estará acompañado por una programación especial para toda la familia. Ese mismo día también se pondrá en marcha el alumbrado navideño en distintos espacios públicos y parques de la capital, llevando la decoración y las luces de Navidad a diferentes comunidades.

La agenda navideña de la Alcaldía contempla más de 30 actividades entre diciembre de 2026 y enero de 2027, con eventos en sectores de Panamá Centro, Panamá Norte y Panamá Este.