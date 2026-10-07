Alcaldía de Panamá destina 3.3 millones de dólares al Festival Navideño 2026

La Alcaldía de Panamá presentó este miércoles 7 de octubre la programación y el presupuesto del Festival Internacional Navideño “City of Stars 2026”, que contempla una inversión de 3.3 millones de dólares.

La municipalidad capitalina dirigida por Mayer Mizrachi, estima un impacto económico en 15 millones de dólares en la ciudad. Además, la administración local prevé alcanzar a más de 1.5 millones de personas mediante actividades distribuidas en los sectores Centro, Norte y Este del distrito.

Dentro de la partida global asignada, la Alcaldía destinará 533 mil dólares específicamente a la logística de montaje, escenarios e iluminación decorativa, para intervenir 35 espacios públicos entre el 1 de diciembre de 2026 y el 7 de enero de 2027.

Este año, el desfile navideño cambia de locación de la Calle 50 a la Cinta Costera y será el sábado 12 de diciembre, jornada en la que las autoridades proyectan la asistencia de 500 mil personas, según anunció Ricardo Araúz, director de servicios de la Alcaldía