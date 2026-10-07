Alcaldía de Panamá destina 3.3 millones de dólares al Festival Navideño 2026

La Alcaldía de Panamá presentó este miércoles 7 de octubre la programación y el presupuesto del Festival Internacional Navideño “City of Stars 2026”, que contempla una inversión de 3.3 millones de dólares.
La municipalidad capitalina dirigida por Mayer Mizrachi, estima un impacto económico en 15 millones de dólares en la ciudad. Además, la administración local prevé alcanzar a más de 1.5 millones de personas mediante actividades distribuidas en los sectores Centro, Norte y Este del distrito.
Dentro de la partida global asignada, la Alcaldía destinará 533 mil dólares específicamente a la logística de montaje, escenarios e iluminación decorativa, para intervenir 35 espacios públicos entre el 1 de diciembre de 2026 y el 7 de enero de 2027.
Este año, el desfile navideño cambia de locación de la Calle 50 a la Cinta Costera y será el sábado 12 de diciembre, jornada en la que las autoridades proyectan la asistencia de 500 mil personas, según anunció Ricardo Araúz, director de servicios de la Alcaldía
El calendario oficial establece el encendido del árbol principal y la iluminación simultánea de los parques para el domingo 6 de diciembre en el Mirador del Pacífico.
A la par de los eventos en el área metropolitana, la iniciativa descentralizada “Calles que Brillan” operará del 1 al 18 de diciembre en diversos barrios del distrito.
Siguiendo en esta línea, entre los 35 puntos seleccionados para el alumbrado navideño destacan los siguientes espacios emblemáticos por sector, ideales para citar como ejemplo en la nota:
- Panamá Centro: La Cinta Costera, el Parque Urracá en Bella Vista, el Parque Santa Ana y la Plaza Catedral en San Felipe.
- Panamá Norte: La Cinta Norteña en Ernesto Córdoba Campos y los parques de las juntas comunales de Alcalde Díaz y Las Cumbres.
- Panamá Este: El Parque Heliodoro Patiño en Juan Díaz, el Parque de las Madres en Pedregal y la Rotonda La Siesta en Tocumen.
Por último, la programación festiva culminará en el frente marítimo con la recepción del Año Nuevo el 31 de diciembre y las actividades de la Fiesta de Reyes agendadas para el 6 y 7 de enero de 2027.
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