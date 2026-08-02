Lula buscará la reelección: el PT oficializa su candidatura presidencial

La candidatura del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para buscar un nuevo mandato en las elecciones presidenciales de octubre fue oficializada este sábado por el Partido de los Trabajadores (PT), marcando el inicio formal de su campaña con el objetivo de permanecer al frente del Gobierno.

La decisión fue adoptada durante la convención nacional del PT, donde la militancia respaldó de forma unánime la postulación del actual mandatario para competir en los comicios previstos para el próximo mes de octubre.

Con la oficialización de su candidatura, Lula buscará renovar el respaldo ciudadano para continuar con su agenda de gobierno, centrada en el crecimiento económico, la reducción de la pobreza, la generación de empleo y la consolidación de programas sociales.

Durante el acto partidario, dirigentes del PT destacaron la gestión del presidente y llamaron a la militancia a movilizarse de cara a la campaña electoral, que se perfila como una de las más importantes en la historia reciente del país.

El proceso electoral brasileño definirá quién dirigirá la mayor economía de América Latina durante los próximos cuatro años, en un contexto marcado por debates sobre el desempeño económico, la seguridad pública y las políticas sociales.

Con esta proclamación, Lula se convierte oficialmente en el candidato presidencial del Partido de los Trabajadores para las elecciones de octubre, en las que buscará obtener un nuevo mandato al frente de Brasil.