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Lula buscará la reelección: el PT oficializa su candidatura presidencial

Fotografía de archivo del 28 de julio de 2026 que muestra al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hablando durante una visita al Hospital Andaraí, en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ Andre Coelho / ARCHIVO
Fotografía de archivo del 28 de julio de 2026 que muestra al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hablando durante una visita al Hospital Andaraí, en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ Andre Coelho / ARCHIVO Agencia EFE / EFE
Por
Adriana Berna
  • 02/08/2026 11:34
El presidente de Brasil fue proclamado candidato del Partido de los Trabajadores para competir por la reelección en octubre.

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La candidatura del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para buscar un nuevo mandato en las elecciones presidenciales de octubre fue oficializada este sábado por el Partido de los Trabajadores (PT), marcando el inicio formal de su campaña con el objetivo de permanecer al frente del Gobierno.

La decisión fue adoptada durante la convención nacional del PT, donde la militancia respaldó de forma unánime la postulación del actual mandatario para competir en los comicios previstos para el próximo mes de octubre.

Con la oficialización de su candidatura, Lula buscará renovar el respaldo ciudadano para continuar con su agenda de gobierno, centrada en el crecimiento económico, la reducción de la pobreza, la generación de empleo y la consolidación de programas sociales.

Durante el acto partidario, dirigentes del PT destacaron la gestión del presidente y llamaron a la militancia a movilizarse de cara a la campaña electoral, que se perfila como una de las más importantes en la historia reciente del país.

El proceso electoral brasileño definirá quién dirigirá la mayor economía de América Latina durante los próximos cuatro años, en un contexto marcado por debates sobre el desempeño económico, la seguridad pública y las políticas sociales.

Con esta proclamación, Lula se convierte oficialmente en el candidato presidencial del Partido de los Trabajadores para las elecciones de octubre, en las que buscará obtener un nuevo mandato al frente de Brasil.

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