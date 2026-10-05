Mujer es acusada de matar a puñaladas a una niña de siete años en Chicago

Una niña de siete años murió después de ser atacada con un objeto punzo-cortante mientras caminaba por una acera en el vecindario de Chatham, en el sur de Chicago, informó la policía. Una mujer de 48 años fue posteriormente acusada de homicidio en primer grado por el crimen.

El ataque ocurrió poco antes del mediodía del sábado 3 de octubre, en el área de la cuadra 8600 de South Cottage Grove Avenue.

Según las autoridades, la menor caminaba por la acera cuando una mujer se acercó y la atacó, provocándole múltiples heridas en la espalda, de acuerdo a CBS News.

La niña fue trasladada al Comer Children’s Hospital, donde posteriormente fue declarada muerta.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Cook la identificó como Edi Mari Hernandez Chacon, de 7 años. Otros reportes periodísticos también se refieren a ella como Eddimar Paola Hernandez.

De acuerdo con la policía de Chicago, varias personas que presenciaron el ataque persiguieron a la sospechosa y lograron detenerla hasta que llegaron los agentes. La mujer sufrió heridas durante el forcejeo y fue llevada a un hospital, donde recibió tratamiento por lesiones que no ponían en riesgo su vida.

Posteriormente quedó bajo custodia policial.

Las autoridades identificaron posteriormente a la sospechosa como Shavon Gayden, de 48 años, quien enfrenta un cargo de homicidio en primer grado. Su comparecencia judicial prevista para el lunes fue aplazada debido a que permanecía hospitalizada, según AP News.

Hasta el momento, la policía no ha establecido públicamente el motivo del ataque ni ha confirmado qué relación, si alguna, existía entre la sospechosa y la niña.

Imágenes de cámaras de seguridad muestran a la menor caminando junto a una mujer poco antes del ataque, aunque las autoridades no han precisado quién era esa persona.

La familia de la menor realizó una vigilia en el lugar del ataque el domingo, donde sus familiares expresaron su dolor y pidieron justicia por la muerte de la niña.