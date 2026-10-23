Pete Hegseth acusa a China de infiltrar universidades de Estados Unidos mediante organizaciones encubiertas

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este viernes 23 de octubre que su departamento desmanteló en los últimos dos meses 80 organizaciones que, según dijo, estaban vinculadas a programas de influencia del Gobierno chino en 30 universidades estadounidenses.
En un video publicado en la red social X, Hegseth sostuvo que estas organizaciones surgieron bajo nombres y estructuras diferentes después de que el Congreso estadounidense prohibiera los Institutos Confucio, programas de intercambio cultural y enseñanza del idioma chino que han sido objeto de cuestionamientos por su relación con Pekín.
“Resulta que habían aparecido 80 nuevas células de propaganda en 30 universidades, utilizando nombres y estatutos diferentes, pero con la misma misión de robar propiedad intelectual e infiltrarse en la mente de los estudiantes estadounidenses”, afirmó el funcionario.
Hegseth señaló que el Departamento de Guerra incorporó esas organizaciones a una lista de instituciones que, según la administración estadounidense, representan una amenaza para la seguridad nacional.
Agregó que la entidad utilizó sus atribuciones para desmantelarlas durante los últimos dos meses.
El funcionario comparó esta medida con las acciones de la administración contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión, que calificó de ideología perjudicial.
Según Hegseth, algunas instituciones intentaron mantener esas políticas bajo nuevas denominaciones, una práctica que, a su juicio, también ocurrió con los programas vinculados a los Institutos Confucio.
“Que esto sirva de lección para cualquier país que intente robar nuestras invenciones o poner a nuestros jóvenes en contra de su propio país. Se acabó; no más y nunca más”, manifestó.
La declaración de Hegseth se produce después de que el Departamento de Guerra ordenara en agosto a 30 instituciones académicas estadounidenses revisar sus vínculos financieros, académicos y de investigación con entidades extranjeras consideradas de riesgo para la seguridad nacional.
Sin embargo, un análisis publicado el 21 de octubre por The Washington Post indicó que, en varios casos, las universidades ya habían previsto terminar las colaboraciones, no mantenían vínculos activos o consideraban que sus acuerdos no implicaban riesgos para investigaciones sensibles. Algunas instituciones señalaron que conservarían parte de sus relaciones académicas.
Los Institutos Confucio son programas de idioma y cultura china establecidos en universidades de distintos países. En Estados Unidos, estos centros han estado bajo escrutinio por sus vínculos con el Gobierno chino y las preocupaciones sobre su posible influencia en el ámbito académico.
Hasta la publicación del video, la Embajada de China en Washington no había respondido a una solicitud de comentarios de Reuters sobre las declaraciones de Hegseth.
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