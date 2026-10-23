Pete Hegseth acusa a China de infiltrar universidades de Estados Unidos mediante organizaciones encubiertas

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este viernes 23 de octubre que su departamento desmanteló en los últimos dos meses 80 organizaciones que, según dijo, estaban vinculadas a programas de influencia del Gobierno chino en 30 universidades estadounidenses.

En un video publicado en la red social X, Hegseth sostuvo que estas organizaciones surgieron bajo nombres y estructuras diferentes después de que el Congreso estadounidense prohibiera los Institutos Confucio, programas de intercambio cultural y enseñanza del idioma chino que han sido objeto de cuestionamientos por su relación con Pekín.

“Resulta que habían aparecido 80 nuevas células de propaganda en 30 universidades, utilizando nombres y estatutos diferentes, pero con la misma misión de robar propiedad intelectual e infiltrarse en la mente de los estudiantes estadounidenses”, afirmó el funcionario.

Hegseth señaló que el Departamento de Guerra incorporó esas organizaciones a una lista de instituciones que, según la administración estadounidense, representan una amenaza para la seguridad nacional.

Agregó que la entidad utilizó sus atribuciones para desmantelarlas durante los últimos dos meses.

El funcionario comparó esta medida con las acciones de la administración contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión, que calificó de ideología perjudicial.

Según Hegseth, algunas instituciones intentaron mantener esas políticas bajo nuevas denominaciones, una práctica que, a su juicio, también ocurrió con los programas vinculados a los Institutos Confucio.

“Que esto sirva de lección para cualquier país que intente robar nuestras invenciones o poner a nuestros jóvenes en contra de su propio país. Se acabó; no más y nunca más”, manifestó.