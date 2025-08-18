Presidente de Canal 1 en Colombia advierte sobre intento de cierre por el Gobierno

Para Avendaño, el mayor peligro no es la pérdida de la concesión, sino el precedente que pueda sentar contra otros medios. 'Lo que vemos es un modelo de miedo y retroceso. Si logran cerrar un canal independiente, el mensaje será de intimidación para todos los periodistas y empresas mediáticas', advirtió.En ese sentido, recordó que Colombia tiene una larga historia de violencia contra comunicadores: 'No podemos olvidar los asesinatos de Guillermo Cano, Jaime Garzón, Diana Turbay y más recientemente el senador Miguel Uribe. El país sabe lo que significa callar voces críticas'.Consultado sobre el futuro inmediato, Avendaño fue categórico: 'Nuestra línea editorial no cambiará. Nuestro eslogan es ‘El 1 libre como tú’ y vamos a mantenernos fieles a la libertad de prensa. Defenderemos nuestros derechos en los estrados jurídicos, pero sobre todo en el terreno de la opinión pública, con apoyo de nuestros anunciantes y televidentes'.El presidente del canal de televisión reconoció que algunos anunciantes han recibido hostigamientos de entidades estatales en las últimas semanas, pero confía en que la solidaridad prevalezca. 'Invertir en Canal 1 hoy no es solo comprar pauta publicitaria: es respaldar la democracia y la libertad de expresión en Colombia', concluyó.