Caída mundial de Instagram y Facebook: miles de usuarios reportan fallas en las plataformas de Meta

Instagram, Facebook y Facebook Messenger registraron una caída a nivel mundial la tarde de este martes 23 de junio, afectando a miles de usuarios que reportaron problemas de carga, actualización de contenido y acceso a las aplicaciones.

Según los reportes recopilados por la plataforma especializada Downdetector, las incidencias comenzaron poco después de las 4:00 p.m. hora de Panamá cuando usuarios de distintos países empezaron a experimentar dificultades para refrescar sus publicaciones y utilizar con normalidad los servicios de Meta.

Uno de los errores más frecuentes reportados en Instagram muestra el mensaje: “No se ha podido cargar la actividad”, impidiendo a los usuarios actualizar el feed y acceder a nuevas publicaciones.

Fallos reportados en España y otros países

Medios españoles informaron que las incidencias fueron detectadas en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Valladolid, Málaga, Sevilla y Vigo, mientras que los problemas también se extendieron a decenas de países monitorizados por Downdetector.

De acuerdo con informaciones publicadas por Europa Press, Telemadrid y otros medios españoles, los usuarios reportaron errores de carga, dificultades para iniciar sesión y problemas para visualizar o compartir contenido en las plataformas de Meta.

Facebook Messenger también presenta problemas

Además de Instagram y Facebook, la aplicación de mensajería Facebook Messenger registró interrupciones en su funcionamiento. Los usuarios reportaron fallas en la recepción de mensajes y en la sincronización de conversaciones.

Hasta el momento, Meta no ha emitido un comunicado oficial detallando las causas de la inestabilidad que afecta a sus servicios, aunque situaciones similares registradas recientemente también provocaron interrupciones globales en las plataformas de la compañía.