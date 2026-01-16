X sufre su segunda caída en menos de una semana y deja a usuarios sin publicar ni actualizar contenidos

<b>La red social X sufrió este viernes 16 de enero su segunda caída en menos de una semana. Varios usuarios de esta red – que se usa regularmente para consultar las últimas noticias y emitir las opiniones sobre las mismas en tiempo real – reportaron las mismas fallas que el pasado lunes.</b> Estas consistieron con la imposiblidad de realizar mensajes, repostear publicaciones y actualizar su lista de seguimientos.<b>Los fallos fueron inicialmente reportados por el portal especializado Downdetector, el cual detectó las fallas a partir de las 9:46 am (hora de Panamá). De momento, todavía no se saben las causas de la segunda caída caída consecutiva en una semana de esta red social. </b><b>La incidencia también se detectó en el chatbot de inteligencia artificial ‘Grok’, usado para realizar consultas y elaborar imágenes.</b>