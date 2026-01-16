X sufre su segunda caída en menos de una semana y deja a usuarios sin publicar ni actualizar contenidos

La red social X sufrió este viernes 16 de enero su segunda caída en menos de una semana. Varios usuarios de esta red – que se usa regularmente para consultar las últimas noticias y emitir las opiniones sobre las mismas en tiempo real – reportaron las mismas fallas que el pasado lunes.

Estas consistieron con la imposiblidad de realizar mensajes, repostear publicaciones y actualizar su lista de seguimientos.

Los fallos fueron inicialmente reportados por el portal especializado Downdetector, el cual detectó las fallas a partir de las 9:46 am (hora de Panamá). De momento, todavía no se saben las causas de la segunda caída caída consecutiva en una semana de esta red social.

La incidencia también se detectó en el chatbot de inteligencia artificial ‘Grok’, usado para realizar consultas y elaborar imágenes.