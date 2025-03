Canciller chino: ‘Latinoamerica no es patio trasero de nadie’

El canciller chino, Wang Yi, acusó a la administración de Donald Trump de querer volver a “la ley de la jungla” y posicionó a China como potencia “responsable” y socio “confiable” al trazar hoy ante los medios la hoja de ruta diplomática de su país para el próximo año.

“Estados Unidos está obsesionado con exhibir una posición de fuerza. Pero el mundo no puede volver a ‘la ley de la selva’, debe avanzar, no retroceder, y para eso los países importantes deben asumir sus obligaciones internacionales. Una gran potencia no puede ir intimidando a los más débiles”, sentenció Wang en la conferencia de prensa que el jefe de la diplomacia china ofrece cada año en los márgenes de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo).

Wang insistió en que Washington intenta “contener” a China cuando “ el respeto mutuo es el principio básico que debe regir las relaciones bilaterales”.

“Ningún país debería fantasear con reprimir a China y mantener buenas relaciones con China al mismo tiempo”, criticó, y agregó que la “doble cara” de Trump “no ayuda a generar confianza mutua”.

Las declaraciones llegan en un momento de crecientes tensiones entre ambas potencias, marcadas por las disputas comerciales. China ha respondido con dureza a la duplicación al 20 % de los aranceles de Trump a cuenta del fentanilo y lo ha hecho en varios frentes, con el anuncio de más tasas a los bienes estadounidenses, un presupuesto de Defensa ambicioso y advirtiendo de que Pekín está dispuesto a luchar “hasta el final”.

“China seguirá tomando represalias si Estados Unidos continúa con sus presiones. EE.UU. y China pueden ser socios, pero la relación tiene que estar basada en el respeto, la cooperación y la coexistencia pacífica”, zanjó Wang, quien pidió a Trump “una visión racional y objetiva sobre el desarrollo de China”.

China, un “socio estable”El diplomático aprovechó su intervención para tratar de posicionar a China como “socio estable y confiable” frente a un Trump más impredecible que nunca: “Abogamos por que todos los países dialoguen y dejen a un lado sus diferencias. El mundo espera que China juegue un papel importante a la hora de lidiar con los desafíos globales”, dijo.

Así, expresó que Pekín seguirá siendo “constructiva” en la consecución de una paz duradera en Ucrania, y que trabajará junto con la comunidad internacional “de acuerdo con los deseos de las partes” partiendo de su postura “objetiva imparcial” sobre el conflicto.

“Daremos certidumbre a este mundo incierto. Seremos una fuerza justa y recta para la paz y la estabilidad mundiales”, acotó.

No obstante, Wang defendió a capa y espada los lazos entre China y Rusia al mismo tiempo que mostró un tono conciliador con Europa: “Hay más razones que nunca para que Pekín y Bruselas mantengan una buena relación y la fortalezcan” en un momento de desavenencias entre el bloque continental y EE. UU. tras el regreso de Trump.

Con todo, persisten aún las fricciones comerciales con la Unión Europea a cuenta de los vehículos eléctricos chinos, a los que Bruselas impuso aranceles el año pasado: “China sigue confiando en Europa (...). Las dos partes tienen la capacidad y la sabiduría para resolver adecuadamente los problemas a través de consultas amistosas”, dijo el canciller en una multitudinaria conferencia de prensa en la que las preguntas están pactadas con antelación.

De la mano del Sur GlobalWang también mostró su rechazo al plan de Trump de tomar el control de Gaza porque el enclave “pertenece al pueblo palestino” y aseguró que “cambiar su estatus por la fuerza no traerá paz sino más caos”, reiterando el apoyo de su país a la ‘solución de dos Estados’ para que “los pueblos árabe y judío puedan coexistir a largo plazo”.

Asimismo, volvió a hacer un guiño al ‘Sur Global’ al decir que “el corazón de China siempre estará con los países en desarrollo”.

El diplomático defendió las economías emergentes, que representan más del 40 % del PIB mundial, como una “fuerza clave para mantener la paz y el desarrollo globales y la llave para “traer estabilidad al mundo”.

En ese apartado citó a Latinoamérica, que, afirmó, desea “independencia y autonomía” y “no ser el patio trasero de nadie”.

Por contra, “China siempre se ha adherido al principio del trato igualitario en sus lazos con todas las naciones”, dijo, con iniciativas como el proyecto de las Nuevas Rutas de la Seda, que ha generado tanto entusiasmo por las oportunidades de desarrollo que ofrece como escepticismo por los riesgos de endeudamiento y la dependencia de Pekín que conlleva, así como por su opacidad y consecuencias ambientales.

En la comparecencia no faltaron una alusión a Taiwán, cuya soberanía reclama Pekín y es su máxima línea roja en política exterior, y otra al mar Meridional de China, donde atribuyó las fricciones -últimamente caracterizadas por choques marítimos con Filipinas- a “fuerzas externas”.