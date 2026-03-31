Canciller de Irán asegura que ataques en el golfo Pérsico están dirigidos solo a Estados Unidos

En medio de la creciente tensión en Medio Oriente, el gobierno de Irán aseguró que sus recientes operaciones militares en la región del golfo no están dirigidas contra países árabes, sino exclusivamente contra fuerzas de Estados Unidos.

El canciller iraní, Abbas Araghchi, explicó que las acciones de Teherán responden a lo que calificó como agresiones externas, subrayando que su país no busca confrontar a naciones vecinas. Sus declaraciones surgen tras reportes que apuntan a posibles afectaciones en zonas no militares, lo que ha generado inquietud en varios Estados del golfo.

En un mensaje publicado en su cuenta en la red social X, Araghchi intentó bajar el tono del conflicto, especialmente frente a Arabia Saudita. “Irán respeta al Reino de Arabia Saudita y lo considera una nación hermana”, expresó, al tiempo que reafirmó que los objetivos de sus operaciones son fuerzas que, según dijo, “no respetan ni a los árabes ni para iraníes”.

El funcionario también compartió una imagen que, de acuerdo con su versión, evidencia daños en un avión estadounidense en la base aérea príncipe Sultán, insistiendo en que los ataques se concentran en instalaciones vinculadas a Washington.

Las declaraciones se dan en un contexto de creciente presión regional, donde varios países del golfo han manifestado su preocupación por la escalada del conflicto y han instado a Estados Unidos a mantener su presencia militar como medida de contención.