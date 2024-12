Canciller de Surinam y candidato a secretario de la OEA: 'La propiedad del Canal no está en discusión'

¿Se ve con posibilidades de llegar a la secretaría general de la OEA?

¿Y el respaldo de Panamá?

¿Qué papel puede jugar la OEA en la región, marcada por el auge de líderes y gobiernos con tendencias autoritarias?

Hay algunos países donde ves que el nacionalismo es más importante que la cooperación internacional y eso no es una buena señal. La cooperación internacional será crítica, porque los problemas del mundo de hoy son de naturaleza transfronteriza. El desarrollo económico, el comercio o la migración, son ejemplos de lo que debe abordarse de forma conjunta. Digamos que un 60% de los problemas que tenemos en el mundo de hoy, son de naturaleza transfronteriza. Es simplemente una necesidad de trabajar en conjunto y buscar consensos. No se puede escapar de eso. La OEA debe cumplir su propósito, escuchar y trabajar con los estados miembros para que la organización pueda ser relevante de nuevo.

Estados Unidos tiene gran influencia dentro de la OEA y Donald Trump regresa a la Casa Blanca en enero próximo, incluso ha amenazado a Panamá...

Es como funciona la democracia, emergen líderes con cierto estilo. Veremos cuánto de lo que se dice ahora se convierte en una realidad. Donald Trump se mantiene como presidente electo hasta enero. Veremos qué tipo de política, en un sentido real, va a desplegar en ese momento. También reconozco que EE.UU. pone una gran parte del presupuesto, pero no por eso tiene mayor voz. Tenemos el principio en la OEA de que cada país tiene la misma voz y las mismas oportunidades. He visto en el tiempo que la influencia de los EE.UU. ha sido menor desde los 70 y los 80. Las cosas pueden cambiar y consideramos que debemos trabajar en conjunto y escucharnos los unos a otros.

¿Está la OEA capacitada para abordar un posible conflicto como el que plantea Trump sobre la recuperación del Canal de Panamá?

Yo soy creyente del tratado de 1977, cuando los presidentes Jimmy Carter y Omar Torrijos firmaron el traspaso del Canal a manos panameñas. Debemos reconocerlo y honrarlo. Uno de los principios del multilateralismo es que cuando acordamos algo, nos adherimos a ello. No podemos decir que no estamos de acuerdo después. No hay razón para tomar esa postura. Para mí la propiedad del Canal de Panamá no está en discusión y creo que todo el hemisferio piensa así. El Canal juega un papel crítico en el comercio global y para el interés económico de toda la región, crea estabilidad y desarrollo económico, no solo para Panamá sino para Las Américas. Estuve presente en el retorno del Canal a manos panameñas en 1999 como representante de Caricom. Quiero ser claro al respecto: nosotros respetamos la propiedad panameña sobre el Canal y su integridad.