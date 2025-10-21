Cierran las sedes de Andrés Carne de Res en Chía y Bogotá por presunto ‘riesgos inminentes a la vida’

La popular cadena de restaurantes colombiana Andrés Carne de Res atraviesa una nueva crisis. Según reportó el diario español El País, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó el cierre temporal de sus dos sedes más emblemáticas, la original en Chía y la de Bogotá, tras detectar presuntas “deficiencias críticas” en las instalaciones eléctricas y de gas.

Las inspecciones, realizadas los días 10 y 11 de septiembre, revelaron irregularidades que implican “riesgos inminentes a la vida” de los trabajadores y visitantes.

Entre los hallazgos se mencionan zonas con gas combustible sin ventilación adecuada, cables expuestos, fallas en tableros eléctricos y la ausencia de sistemas de protección contra sobrecargas.

La SIC suspendió todas las actividades de los locales, desde la venta de alimentos y bebidas hasta los shows característicos de la marca, como medida preventiva. La decisión tiene efecto inmediato y no puede ser apelada hasta que la empresa presente pruebas de haber corregido las deficiencias.

El diario El País recuerda que la medida surge tras un accidente ocurrido el 5 de septiembre en la sede del centro comercial El Retiro, en Bogotá, cuando una máquina de humo expulsó chispas que provocaron quemaduras a varios clientes.

Por su parte, la compañía aseguró en un comunicado que ya ha subsanado las observaciones y entregó la documentación correspondiente para el levantamiento de la clausura. “Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de nuestros visitantes”, indicó la cadena.

Fundado en 1982 por el artista Andrés Jaramillo, Andrés Carne de Res se consolidó como uno de los restaurantes más emblemáticos de Colombia. El País destaca que el lugar fue descrito por la escritora Susan Sontag como “el mejor bar del mundo” y catalogado por la guía Lonely Planet como un sitio “surrealista y legendario”.

Sin embargo, en los últimos años la cadena ha enfrentado múltiples incidentes que han afectado su imagen. En agosto de 2024, una bailarina sufrió graves quemaduras durante una presentación en la sede de Chía, lo que llevó al cierre temporal del local.

El ministro de Trabajo colombiano, Antonio Sanguino, también criticó lo sucedido, afirmando que “la vida y la dignidad laboral no se negocian ni se ponen en juego”.

La clausura preventiva podría levantarse en los próximos días, pero mientras tanto, el caso mantiene en el centro del debate la seguridad en establecimientos de entretenimiento y el cumplimiento de las normas en Colombia.