Cierran las sedes de Andrés Carne de Res en Chía y Bogotá por presunto ‘riesgos inminentes a la vida’

La popular cadena de restaurantes colombiana<b> Andrés Carne de Res</b> atraviesa una nueva crisis. Según reportó el diario español<b> El País</b>, <b>la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)</b> ordenó el cierre temporal de sus dos sedes más emblemáticas, la original en Chía y la de Bogotá, tras detectar presuntas 'deficiencias críticas' en las instalaciones eléctricas y de gas.Las inspecciones, realizadas los días 10 y 11 de septiembre, revelaron irregularidades que implican <b>'riesgos inminentes a la vida'</b> de los trabajadores y visitantes.Entre los hallazgos se mencionan zonas con gas combustible sin ventilación adecuada, cables expuestos, fallas en tableros eléctricos y la ausencia de sistemas de protección contra sobrecargas.<b>La SIC suspendió todas las actividades de los locales</b>, desde la venta de alimentos y bebidas hasta los shows característicos de la marca, como medida preventiva. La decisión tiene efecto inmediato y no puede ser apelada hasta que la empresa presente pruebas de haber corregido las deficiencias.El diario<b> El País</b> recuerda que la medida surge <b>tras un accidente ocurrido el 5 de septiembre en la sede del centro comercial El Retiro</b>, en Bogotá, cuando una máquina de humo expulsó chispas que provocaron quemaduras a varios clientes. Por su parte, <b>la compañía aseguró en un comunicado</b> que ya ha subsanado las observaciones y entregó la documentación correspondiente para el levantamiento de la clausura.<i> 'Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de nuestros visitantes'</i>, indicó la cadena.<b>Fundado en 1982</b> por el artista<b> Andrés Jaramillo,</b> Andrés Carne de Res se consolidó como uno de los restaurantes más emblemáticos de Colombia. El País destaca que el lugar fue descrito por la escritora Susan Sontag como <i>'el mejor bar del mundo' </i>y catalogado por la guía Lonely Planet como un sitio <i>'surrealista y legendario'.</i>Sin embargo, en los últimos años la cadena ha enfrentado múltiples incidentes que han afectado su imagen. <b>En agosto de 2024, una bailarina sufrió graves quemaduras durante una presentación en la sede de Chía</b>, lo que llevó al cierre temporal del local.El ministro de Trabajo colombiano, Antonio Sanguino, también criticó lo sucedido, afirmando que <i>'la vida y la dignidad laboral no se negocian ni se ponen en juego'.</i>La clausura preventiva podría levantarse en los próximos días, pero mientras tanto, el caso mantiene en el centro del debate la seguridad en establecimientos de entretenimiento y el cumplimiento de las normas en Colombia.