Cierran las urnas del referéndum en Ecuador y se inicia el escrutinio de votos

La votación del referéndum convocado para este domingo en Ecuador por el presidente, Daniel Noboa, concluyó tras una jornada de diez horas que transcurrieron sin incidentes de relevancia y comenzó el escrutinio de las papeletas depositadas en las urnas.

A las 17:00 hora local (22:00 GMT) cerraron los 4.364 centros de votación ubicados en el territorio nacional donde acudieron a sufragar más del 80 % de los 13,9 millones de ecuatorianos convocados para responder a cuatro preguntas, entre ellas la propuesta de Noboa de iniciar un proceso para reformar la constitución.

En la papeletas, los votantes también debían responder ‘Sí’ o ‘No’ a permitir nuevamente la instalación de bases militares extranjeras en el territorio nacional, la reducción del número de integrantes de la Asamblea Nacional (Parlamento) y la eliminación de la financiación pública a los partidos políticos.

Durante la jornada no se realizaron sondeos a boca de urna y no se espera que haya resultados concluyentes hasta antes de las 21:00 hora local (02:00 GMT del lunes).