Cierran las urnas del referéndum en Ecuador y se inicia el escrutinio de votos

Con este, son veinte los referéndums que se han celebrado en Ecuador en los últimos veinte años, la mayoría a iniciativa de los presidentes de turno para obtener el respaldo popular con miras a llevar adelante reformas que son parte de su proyecto político.El referéndum de este domingo se dio bajo la peor crisis de violencia de la historia reciente de Ecuador causada por el crimen organizado, dedicado principalmente al narcotráfico y la minería ilegal, y al que Noboa declaró la 'guerra' desde inicios de 2024 al decretar el 'conflicto armado interno' y catalogar a los grupos criminales como 'terroristas'.