Congreso de El Salvador aprueba reelección indefinida de Bukele

“Dar el poder al pueblo” vs. “Día en que murió la democracia”

No todos piensan igual. La diputada opositora Marcela Villatoro levantó en plena sesión un cartel con la frase “este día murió la democracia” , denunciando que la reforma fue aprobada “sin consulta, de forma burda y cínica”. Su colega Claudia Ortiz advirtió que estas reformas solo buscan “perpetuar a un pequeño grupo en el poder”.

Advertencias internacionales: “camino hacia la dictadura”

Una democracia debilitada bajo un estado de excepción

Desde 2019, Bukele ha impulsado su liderazgo con una política de mano dura contra las pandillas, que ha reducido drásticamente los homicidios y convertido a El Salvador en uno de los países más seguros del continente. No obstante, sus métodos han sido duramente criticados por organizaciones nacionales e internacionales que acusan al gobierno de detenciones masivas sin pruebas, juicios injustos y abusos en centros penitenciarios como el CECOT.

A pesar de las denuncias, Bukele defiende su modelo con firmeza. “¿Sabe qué? Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles”, declaró en enero durante un discurso oficial.