Costa Rica cierra su embajada en Cuba y exige retiro de diplomáticos

El gobierno de Costa Rica anunció este miércoles 19 de marzo el cierre de su embajada en La Habana y solicitó a Cuba el retiro de su personal diplomático acreditado en San José, en una decisión que marca un fuerte deterioro en las relaciones bilaterales.

El canciller Arnoldo André Tinoco explicó que la medida responde a la “profunda preocupación” por el deterioro sostenido de los derechos humanos en la isla, así como por el incremento de actos de represión contra ciudadanos, activistas y opositores.

“Esta medida responde a la profunda preocupación del país por el deterioro sostenido de la situación de los derechos humanos en la isla, así como el incremento de actos de represión contra ciudadanos, activistas y opositores que ejercen legítimamente su derecho a expresarse”, afirmó.

El funcionario también señaló que las condiciones actuales en Cuba dificultan el funcionamiento de la sede diplomática, que ya no contaba con personal desde el pasado 5 de febrero.

En ese sentido, indicó que el cierre busca ser “una señal firme de preocupación y una invitación a que se produzcan cambios significativos” que permitan restablecer las relaciones en el futuro.

Tras el anuncio, el presidente Rodrigo Chaves elevó el tono de las críticas y aseguró que su gobierno no reconoce la legitimidad del sistema político cubano.

“No reconocemos la legitimidad de ese gobierno. Canciller ya lo dijo de manera muy bonita. Llévense sus diplomáticos. Si quieren dejar aquí funcionarios de consulado, bienvenidos. Nosotros no vamos a tener consulado allá, los vamos a atender desde Panamá”, manifestó.

El mandatario fue más allá al cuestionar el modelo político de la isla y su impacto en la región. “El modelo comunista fracasó en Cuba como ha fracasado en todos los lugares donde lo han instaurado, hay que limpiar el hemisferio de comunistas”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que la decisión se toma ante lo que calificó como “maltrato, represión y condiciones indignas” que afectan a la población cubana, en referencia al gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Costa Rica se suma así a otros movimientos recientes en la región. A inicios de marzo, Ecuador expulsó al embajador cubano en Quito tras acusarlo de injerencia en asuntos internos.

El país centroamericano es considerado aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya administración ha incrementado la presión sobre Cuba mediante sanciones y restricciones energéticas.

El propio Chaves reconoció que la decisión podría generar reacciones internacionales adversas, pero defendió que responde a una situación que considera “inaceptable”. Además, indicó que la medida fue consultada con la presidenta electa, quien estaría dispuesta a mantener esta línea de política exterior.

El cierre de la embajada y la solicitud de retiro de diplomáticos profundizan las tensiones en la región y se producen en medio de una crisis económica y social en Cuba, marcada por escasez de bienes básicos, dificultades en el acceso a alimentos y medicamentos, y recurrentes apagones eléctricos.