Delcy Rodríguez designa a Piñate para Constituyente Laboral

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la designación de Germán Eduardo Piñate Rodríguez como Comisionado Presidencial para la Constituyente Laboral y los Consensos Laborales, en el marco del proceso impulsado por el Ejecutivo para reorganizar el modelo laboral del país.

“He decidido designar a Germán Eduardo Piñate Rodríguez como Comisionado Presidencial para la Constituyente Laboral y los Consensos Laborales. Confío en su compromiso con nuestra clase trabajadora y su capacidad para impulsar el diálogo, la organización y las propuestas que fortalezcan los derechos laborales”, expresó Rodríguez.

La decisión se produce en un contexto en el que el Gobierno venezolano promueve la denominada Constituyente Laboral, un mecanismo que, según autoridades, busca recoger propuestas de los trabajadores y fortalecer sus derechos y beneficios.

Piñate, nacido el 6 de septiembre de 1956 en San Fernando de Apure, es docente, político e historiador. Es egresado del Instituto Universitario Pedagógico de Caracas, hoy Universidad Pedagógica Experimental Libertador, donde se formó como profesor de Historia y Ciencias Sociales.

A lo largo de su trayectoria ocupó diversos cargos en la administración pública. Se desempeñó como ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo entre 2018 y 2021, y posteriormente fue designado nuevamente en ese cargo en agosto de 2024. También ejerció como ministro de Educación y vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial en 2021.

En el ámbito regional, fue gobernador del estado Apure durante el período 2021-2024, además de haber sido diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela entre 2010 y 2015.

Su trayectoria también incluye una fuerte vinculación con el movimiento sindical. En el año 2000 fue fundador de la Fuerza Socialista Bolivariana de Trabajadores y coordinador nacional del sector educativo de esa organización. Posteriormente, entre 2002 y 2008, fungió como presidente fundador del Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial.

El nombramiento ocurre mientras el Ejecutivo venezolano mantiene en desarrollo la Constituyente Laboral, un proceso que fue reactivado con la participación de delegados y voceros de organizaciones laborales, con el objetivo de debatir propuestas y rediseñar el sistema de relaciones de trabajo en el país.