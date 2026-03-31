FAP Panamá: Patrimonio crece a $3,084.8 millones al cierre de 2025

Además de los rendimientos financieros, el 2025 estuvo marcado por acciones de gestión determinantes:<b>Fortalecimiento Patrimonial: C</b>oncretaron la capitalización de <b>$1,395.9 millones </b>correspondientes a aportes estatales del periodo 2020–2023, mediante una operación de canje de pagarés por Bonos de la República de Panamá.<b>Diversificación:</b> Expandieron el programa de inversiones alternativas para obtener retornos que no dependan exclusivamente de los mercados tradicionales, optimizando la relación riesgo-retorno.<b>Gobernanza:</b> Consolidaron el marco institucional bajo estándares de ética y transparencia, asegurando inversiones responsables.En el ámbito administrativo, el Fondo anunció una transición de liderazgo con el nombramiento de <b>Enrique Ho</b>, actual gerente de Inversiones y Riesgos, como secretario técnico Interino. Este movimiento busca <b>'garantizar la continuidad operativa del FAP'</b> tras un año de resultados sin precedentes, destacó el reporte del Fondo de Ahorro Panamá.