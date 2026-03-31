FAP Panamá: Patrimonio crece a $3,084.8 millones al cierre de 2025

El Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) público sus resultados financieros consolidados y auditados del año 2025, marcando un hito en la historia de la institución. Al cierre del ejercicio, el patrimonio del Fondo ascendió a $3,084.8 millones, lo que representa un crecimiento excepcional comparado con los $1,542.1 millones registrados en 2024. Este salto cuantitativo se fundamenta en dos pilares: un rendimiento robusto de los mercados y una capitalización estratégica. El Fondo cerró el año con rendimientos (antes de costos) del 9.08 %, superando significativamente el 7.12 % obtenido el año anterior. En términos de beneficios directos, el FAP generó ganancias netas por $146.8 millones.

Gestión de Inversiones y Rendimiento

Con base en el reporte, el éxito del citado periodo se debe a la “Asignación estratégica de activos” definida en el Plan Anual de Inversión. Durante 2025, el portafolio del Fondo no solo fue positivo, sino que superó en 180 puntos básicos (pbs) a su benchmark compuesto. A largo plazo, la tendencia es igualmente favorable: en los últimos tres años, el FAP ha mantenido un rendimiento anualizado del 8.68 %, superando consistentemente sus índices de referencia.

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