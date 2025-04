El secretario de Defensa de EE.UU. llega a Panamá en medio de amenazas de Trump sobre el Canal

Este lunes otro alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.) llega a Panamá. Se trata del Secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien ya sostuvo una conversación telefónica, con el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, durante el mes de febrero.

Hegseth llegó a suelo panameño, con el propósito de abordar temas como la migración, la seguridad regional y el combate al narcotráfico. Siendo el primer punto en su agenda una reunión con el presidente de la República, José Raúl Mulino y el ministro Ábrego.

El ministro de Seguridad adelantó en su cuenta de X que el propósito de la visita de Hegseth es “llegar a importantes acuerdos que impactarán positivamente en la región como socios estratégicos”.

La visita del funcionario estadounidense continuará con un recorrido por el Canal de Panamá. El 6 de febrero, la Embajada de Estados Unidos en Panamá emitió un comunicado en el que Hegseth aseguró que una de las prioridades de EE.UU. era la de garantizar el acceso sin restricciones a la vía interoceánica, así como de mantenerla libre de supuestas “injerencias extranjeras”.

Otro punto de la agenda del Secretario de Defensa de EE.UU. es su participación en la Conferencia de Seguridad de Centroamérica (Centsec), de la que Estados Unidos y Panamá serán coanfitriones.

Se trata de un evento que se desarrollará del 8 al 10 de abril, en donde diversas naciones se reunirán para facilitar el diálogo y entendimiento en materia de seguridad regional.

Antes de la conferencia de seguridad, cuyo tema está enfocado en la defensa de la región mediante operaciones conjuntas y de ciberseguridad, miembros del Comando Sur de los Estados Unidos y del Ministerio de Seguridad Pública realizan entrenamientos conjuntos bajo el nombre de Panamax 2025. Estos ejercicios no son nuevos y se vienen realizando desde el año 2003.

La embajada de EE.UU. indicó que para esta capacitación se encuentran en Panamá 50 miembros de la Infantería de Marina de los Estados Unidos, quienes se entrenarán junto con los estamentos panameños.

Tras su intervensión en el Centsec, Hegseth asistirá a la inauración del Muelle 3 de la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez, del Servicio Nacional Aeronaval, con la que estararía finalizando su estadía en Panamá.

El Canal de Panamá

Desde su asunción presidencial, el mandatario estadounidense, Donald Trump, ha dejado muy en claro que Panamá y su Canal forman parte prioritaria de su agenda presidencial. Esto tras considerar, sin evidencias, que la vía interoceánica está siendo administrada o influenciada por el Partido Comunista de China.

Esta postura a llevado al gobernante norteamericano a afirmar que su nación “ya empezó” a “retomar el control” sobre la vía interoceánica.

Con la llegada de Hegseth, ya son tres altos funcionarios del gobierno republicano, los que visitan Panamá, siendo el primero el Secretario de Estado, Marco Rubio, durante el mes de febrero. El primer país que visitó, tras tomar el cargo.

En segundo lugar, el nuevo jefe del Comando Sur de EE.UU., Alvin Holsey, quien, al igual que Rubio, también visitó las instalaciones del Canal de Panamá, el 19 de febrero.

El pasado fin de semana, el subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, conversó vía teléfono con el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha. Un diálogo en que Landau destacó el papel de gobierno panameño para “frenar la influencia maligan de China” en el Canal de Panamá.

Estas afirmaciones generaron el rechazo de la parte china, la cual señaló, mediante un comunicado de su embajada en Panamá, que las palabras de Laudau fueron “irresponsables” y “nada fundamentadas” contra China.

“Panamá no es ‘patio trasero’ de ninguna gran potencia. Sembrar discordia en las relaciones China-Panamá no tiene ni tendrá apoyo alguno y está condenado al fracaso”, sentenció el escrito.

¿Quién es Pete Hegseth?

Nacido en Minnesota, Estados Unidos, Pete Hegseth se graduó con honores en Ciencias Políticas por la Universidad de Princeton, en donde fue editor de la revista conservadora The Princenton Toy.

Mientras que fue estudiante formó parte del programa de entrenamiento de oficiales del ejército, lo que lo llevó a formar parte de guerras en el Medio Oriente.

Hegseth se consolidó como oficial de infantería, sirviendo en Irak y Afganistán, con actuaciones que lo llevaron a ser condecorado con la Estrella de Bronce, por su papel en las zonas de conflicto. El republicano también estuvo en operativos en Guantánamo.

Luego de su salida del ejército, dirigió dos organizaciones de veteranos, la Vets for Freedom y Concerned Veterans for America, en donde impulsó políticas conservadoras, en materia de defensa.

Se trató de una etapa en la que recibió denuncias por irregularidades en su gestión financiera y algunos conflictos internos.

En 2014, se estrenó como comentarista de televisión en Fox News y tres años despúes como copresentador del programa Fox & Friends Weekend, uno de los shows con más audiencia de la cadena conservadora.

Otros programas en donde participó ya sea como guinista, presentador o productor son: The Miss Education of America, Battle in the Holy Land, Hegseth School for Highter Learning, Modern Warriors, Poison Ivy: Protests Rage on Campus, Washington’s Christmas Crossing y otros.