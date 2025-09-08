España aplicará nueve medidas contra Israel de forma inmediata

El Gobierno español aplicará de forma inmediata las nueve medidas anunciadas este lunes por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, contra Israel, como la consolidación del embargo de armas, ante lo que consideró un “genocidio” en Gaza y un “exterminio” del pueblo palestino, desencadenado por la guerra en Gaza.

Las decisiones encaminadas a aumentar la presión sobre Israel para que cesen los ataques hacen especial hincapié en aspectos económicos y en la prohibición de comerciar con armas y munición con Israel, veto que recogerá un real decreto ley, que prevé aprobar el Gobierno este martes y que deberá ser convalidado por el Congreso.

Agencias de la ONU, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican de genocidio la campaña que lleva adelante Israel sobre la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en la que han muerto más de 60.000 personas, más de 18.000 de ellos niños, y que ha generado una hambruna en el norte del enclave que ha causado cientos de muertos.

Esta es la relación de iniciativas avanzada por el jefe del Ejecutivo español:

1- Aprobación de un real decreto ley para consolidar jurídicamente el embargo de armas a Israel que el Gobierno de coalición acometió en octubre de 2023, junto a la prohibición “legal y permanente” de comprar y vender todo tipo de armamento, munición y equipamiento militar a este país.

2- Los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes no podrán utilizar puertos españoles. Se les denegará el permiso correspondiente.

3- Se denegará la entrada al espacio aéreo español a las “aeronaves de Estado” que transporten material de defensa destinado a Israel.

4- Prohibición de entrar en España a quienes participen de forma directa en el “genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra” en la Franja.

5- Veto a la importación de productos originarios de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania, una medida con la que el Ejecutivo quiere “combatir” estas ocupaciones de colonos y al tiempo frenar el desplazamiento forzoso de los palestinos y “mantener viva la solución de los dos Estados”.

6- Limitar los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales israelíes a la mínima asistencia legalmente obligatoria.

7- Reforzar el apoyo a la Autoridad Nacional Palestina incrementando los efectivos españoles en la Misión de Asistencia Fronteriza que la Unión Europea tiene en el paso de Rafah, y establecer nuevos proyectos de colaboración en los ámbitos de agricultura, seguridad alimentara y asistencia médica.

8- Destinar diez millones de euros adicionales a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina (UNRWA) para el auxilio de la población de Gaza.

9-Aumentar la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza hasta alcanzar los 150 millones de euros en 2026.