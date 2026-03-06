Estados Unidos levanta sanciones para permitir la comercialización de oro venezolano

<b>El Departamento del Tesoro de Estados Unidos</b> autorizó este viernes 6 de marzo determinadas actividades comerciales relacionadas con oro de origen venezolano, mediante una licencia que permite a empresas estadounidenses participar en su compra, transporte, refinación y reventa.La medida fue emitida por la<b> Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)</b> a través de la Licencia General 51, que establece excepciones dentro del régimen de sanciones vigente contra Venezuela.Según el documento oficial,<b> las operaciones autorizadas incluyen transacciones que involucren al Gobierno de Venezuela o a la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven)</b>, siempre que estén vinculadas a la exportación, venta, suministro, almacenamiento o transporte del oro para su importación y refinación en Estados Unidos.La licencia también permite actividades logísticas necesarias para estas operaciones, como contratación de transporte marítimo, seguros, servicios de seguridad y gestión portuaria.No obstante, el Tesoro estadounidense estableció varias condiciones. Entre ellas, que <b>los contratos deberán regirse por las leyes de Estados Unidos</b> y que cualquier disputa legal deberá resolverse dentro de su jurisdicción.Asimismo, los pagos dirigidos a entidades venezolanas sancionadas no podrán realizarse directamente, sino que deberán canalizarse a través de fondos controlados por el Gobierno estadounidense, conforme a disposiciones establecidas en una orden ejecutiva emitida en enero de 2026.<b>La licencia también excluye ciertas operaciones, como transacciones con empresas o personas vinculadas a Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba</b>, así como acuerdos relacionados con monedas digitales emitidas por el Gobierno venezolano, incluido el petro.Además, el permiso no autoriza actividades de minería, exploración o producción de oro dentro de Venezuela ni la creación de empresas conjuntas para desarrollar esas operaciones en territorio venezolano.La decisión se produce en medio de un acercamiento entre Washington y Caracas, tras recientes anuncios orientados a restablecer relaciones diplomáticas y ampliar la cooperación económica.