Estados Unidos levanta sanciones para permitir la comercialización de oro venezolano

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó este viernes 6 de marzo determinadas actividades comerciales relacionadas con oro de origen venezolano, mediante una licencia que permite a empresas estadounidenses participar en su compra, transporte, refinación y reventa.

La medida fue emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a través de la Licencia General 51, que establece excepciones dentro del régimen de sanciones vigente contra Venezuela.

Según el documento oficial, las operaciones autorizadas incluyen transacciones que involucren al Gobierno de Venezuela o a la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven), siempre que estén vinculadas a la exportación, venta, suministro, almacenamiento o transporte del oro para su importación y refinación en Estados Unidos.

La licencia también permite actividades logísticas necesarias para estas operaciones, como contratación de transporte marítimo, seguros, servicios de seguridad y gestión portuaria.

No obstante, el Tesoro estadounidense estableció varias condiciones. Entre ellas, que los contratos deberán regirse por las leyes de Estados Unidos y que cualquier disputa legal deberá resolverse dentro de su jurisdicción.

Asimismo, los pagos dirigidos a entidades venezolanas sancionadas no podrán realizarse directamente, sino que deberán canalizarse a través de fondos controlados por el Gobierno estadounidense, conforme a disposiciones establecidas en una orden ejecutiva emitida en enero de 2026.

La licencia también excluye ciertas operaciones, como transacciones con empresas o personas vinculadas a Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba, así como acuerdos relacionados con monedas digitales emitidas por el Gobierno venezolano, incluido el petro.

Además, el permiso no autoriza actividades de minería, exploración o producción de oro dentro de Venezuela ni la creación de empresas conjuntas para desarrollar esas operaciones en territorio venezolano.

La decisión se produce en medio de un acercamiento entre Washington y Caracas, tras recientes anuncios orientados a restablecer relaciones diplomáticas y ampliar la cooperación económica.