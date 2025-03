Expresidente colombiano Pastrana denuncia que fue retenido en el aeropuerto de Luanda

El expresidente colombiano Andrés Pastrana (1998-2002) denunció este jueves 13 de marzo que fue retenido en el aeropuerto de Luanda, capital de Angola, a donde viajó para participar en una conferencia internacional sobre democracia.

El director del programa 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Gustavo Gómez, señaló en la red social X que esa emisora conversó con el exmandatario, quien aseguró que está retenido junto a otros expresidentes y políticos “a la espera de que se defina su situación”.

En un audio enviado a esa emisora, Pastrana afirma: “No sé a dónde me llevan. ¿Quién viene aquí? ¿Por qué estoy aquí? Llevo una hora (...) Me llevan a un cuartico, no sé para dónde me llevan”.

Sobre la retención del exmandatario, fuentes de la Cancillería confirmaron a EFE que tienen “conocimiento de la situación” y que el consulado en Pretoria y la Embajada en Sudáfrica, que atienden también Angola, “están verificando qué pasó”.

“Se tiene contacto con la asistente personal de él”, agregó la fuente.

En enero pasado, Pastrana y otros exmandatarios latinoamericanos del Grupo Idea manifestaron su intención de acompañar a Venezuela al líder opositor Edmundo González Urrutia en su objetivo de asumir la Presidencia, a pesar de que el ministro del Interior de ese país, Diosdado Cabello, los amenazó y dijo que si intentaban entrar, iban “a ser detenidos y puestos a la orden de la justicia”.

Los expresidentes desistieron de viajar por el cierre de la frontera terrestre con Colombia ordenado el 10 de enero por el Gobierno venezolano, que también suspendió los vuelos desde el país vecino esos días por la posesión del líder chavista Nicolás Maduro.