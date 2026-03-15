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Fallece Napoleón Becerra, candidato presidencial de Perú, en accidente de tránsito

El candidato presidencial peruano Napoleón Becerra, del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú)
El candidato presidencial peruano Napoleón Becerra, del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú) Redes Sociales
Por
Lourdes García Armuelles
  • 15/03/2026 10:31
La noticia fue ratificada por Emily Silva, representante del partido donde formaba parte Napoleón

El candidato presidencial peruano Napoleón Becerra, del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú), falleció este domingo en un accidente de tránsito en Ayacucho.

Su muerte, confirmada por su organización política, ha generado conmoción en plena campaña electoral y múltiples expresiones de condolencia de parte de otros aspirantes y partidos.

La noticia fue ratificada por Emily Silva, representante del partido, quien destacó la trayectoria del dirigente y expresó su solidaridad con la familia y allegados.

El hecho ocurre en medio de la campaña rumbo a las Elecciones Generales de Perú 2026, lo que ha intensificado el impacto político y social de la noticia.

Diversos candidatos presidenciales se pronunciaron de inmediato, enviando mensajes de condolencia y cuestionando el estado de las carreteras del país, que consideran un factor de riesgo para la población.

El partido Primero La Gente y otras agrupaciones políticas también lamentaron la pérdida, subrayando el compromiso de Becerra con el desarrollo económico inclusivo y la defensa de los trabajadores.

La muerte de Napoleón Becerra deja un vacío en la contienda electoral y abre interrogantes sobre el futuro del PTE-Perú en el proceso electoral.

Su figura representaba una alternativa política en un escenario marcado por la fragmentación y la búsqueda de nuevas propuestas.

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