Fallece Napoleón Becerra, candidato presidencial de Perú, en accidente de tránsito

El candidato presidencial peruano Napoleón Becerra, del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú), falleció este domingo en un accidente de tránsito en Ayacucho.

Su muerte, confirmada por su organización política, ha generado conmoción en plena campaña electoral y múltiples expresiones de condolencia de parte de otros aspirantes y partidos.

La noticia fue ratificada por Emily Silva, representante del partido, quien destacó la trayectoria del dirigente y expresó su solidaridad con la familia y allegados.