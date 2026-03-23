Wall Street anota su mayor subida en un día desde el inicio de la guerra en Oriente Medio

Wall Street cerró en verde este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 1,38 % y anotó su mayor subida en un día desde que empezó la guerra en Oriente Medio tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel del pasado 28 de febrero.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganó 631 puntos, hasta los 46.208; el selectivo S&P 500 avanzó un 1,15 %, hasta los 6.581 enteros; y el tecnológico Nasdaq sumó un 1,38 %, hastas las 21.946 unidades.

La Bolsa de Nueva York presentó la mayor muestra de recuperación en estos más de 20 días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que aplaza durante cinco días los ataques contra centrales eléctricas e infraestructura energética de Irán.

La decisión de Trump provocó una caída en el precio del petróleo, que llevaba días cerca de los 100 dólares el barril, y que había mantenido en tensión a los inversores.