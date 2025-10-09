Fuerzas políticas que sostenían a la presidenta Boluarte en Perú anticipan su destitución

Las fuerzas conservadoras que sostenían en el poder a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunciaron este jueves su intención de destituir a la mandataria a falta de seis meses para la celebración de las elecciones generales, donde varios de sus líderes son precandidatos presidenciales.

Hasta tres mociones de vacancia (destitución) presidencial fueron promovidas en el Congreso de Perú en el transcurso de la mañana de este jueves para declarar la incapacidad moral permanente de la jefa de Estado para enfrentar a la inseguridad ciudadana y el crimen organizado, luego de que una famosa banda de cumbia fuera tiroteada el miércoles durante un concierto en un local militar.

Entre los impulsores de las mociones para destituir a Boluarte están varios partidos cuyos líderes aspiran a ser candidatos presidenciales en los comicios de 2026, como el del ultraconservador Renovación Popular, del alcalde de Lima Rafael López Aliaga, y el derechista Podemos Perú, del empresario José Luna.

A su vez, el fujimorismo y el derechista partido Acción Para el Progreso (APP), los dos principales aliados de Boluarte en el Congreso, anunciaron su intención de apoyar la destitución de la gobernante, la más impopular de Latinoamérica al contar con una aprobación del 3 %, según varias encuestas.

Estos partidos, que forman parte de un desprestigiado Congreso que también cuenta con una popularidad que no supera el 5 %, han respaldado a Boluarte desde el momento que asumió la Presidencia en 2022 al suceder a Pedro Castillo (2021-2022), del que era su vicepresidenta, cuando este protagonizó un fallido intento de golpe de Estado ante el temor de ser destituido por el mismo Parlamento por indicios de corrupción.