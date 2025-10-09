Fuerzas políticas que sostenían a la presidenta Boluarte en Perú anticipan su destitución

Las fuerzas conservadoras que sostenían en el poder a la <b>presidenta de Perú, <a href="/tag/-/meta/dina-boluarte">Dina Boluarte</a></b>, anunciaron este jueves su intención de <b>destituir a la mandataria a falta de seis meses para la celebración de las elecciones generales</b>, donde varios de sus líderes son precandidatos presidenciales.<b>Hasta tres mociones de vacancia (destitución) presidencial fueron promovidas en el Congreso de Perú </b>en el transcurso de la mañana de este jueves para declarar la incapacidad moral permanente de la jefa de Estado para enfrentar a la inseguridad ciudadana y el crimen organizado, luego de que una famosa banda de cumbia fuera tiroteada el miércoles durante un concierto en un local militar.Entre los impulsores de las mociones para destituir a <b>Boluarte están varios partidos cuyos líderes aspiran a ser candidatos presidenciales en los comicios de 2026</b>, como el del ultraconservador Renovación Popular, del alcalde de Lima Rafael López Aliaga, y el derechista Podemos Perú, del empresario José Luna.A su vez, el fujimorismo y el derechista partido Acción Para el Progreso (APP), los dos principales aliados de Boluarte en el Congreso, anunciaron su intención de apoyar la destitución de la gobernante, <b>la más impopular de Latinoamérica al contar con una aprobación del 3 %, según varias encuestas.</b><b>Estos partidos, que forman parte de un desprestigiado Congreso que también cuenta con una popularidad que no supera el 5 %</b>, han respaldado a Boluarte desde el momento que asumió la Presidencia en 2022 al suceder a Pedro Castillo (2021-2022), del que era su vicepresidenta, cuando este protagonizó un fallido intento de golpe de Estado ante el temor de ser destituido por el mismo Parlamento por indicios de corrupción.