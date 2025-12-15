Golpes y empujones marcan sesión del Congreso mexicano por el Instituto de Transparencia

La sesión del Congreso de la Ciudad de México, celebrada este 15 de diciembre, se vio interrumpida tras una trifulca entre diputados de distintas bancadas, en medio del debate por la posible desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (InfoCDMX).

El conflicto inició cuando legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) tomaron la tribuna como medida de protesta para frenar la iniciativa impulsada por Morena, que contempla concentrar las funciones del organismo en una figura única de control.

La acción fue respondida por diputados oficialistas que subieron al estrado para reanudar la sesión, lo que provocó empujones, gritos y agresiones físicas.

Durante el altercado se registraron jalones de cabello y forcejeos entre legisladores, escena que fue captada en video y rápidamente difundida en redes sociales.

El diputado del Partido del Trabajo, Ernesto Villarreal, acusó a la oposición de intentar bloquear el trabajo legislativo, mientras que representantes del PAN defendieron la toma de la tribuna como un acto de resistencia frente a lo que consideran un retroceso en materia de transparencia.

Ante la escalada de tensión, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Jesús Sesma, solicitó un receso y llamó a mantener el orden, advirtiendo sobre daños a las instalaciones y agresiones entre diputados.

Las reacciones no tardaron en llegar. Figuras del PAN denunciaron violencia contra diputadas de su bancada y responsabilizaron a Morena por los hechos, mientras que el oficialismo minimizó los señalamientos y reiteró su postura sobre la reconfiguración del sistema de transparencia.

El incidente dejó en evidencia la polarización política que rodea la reforma y reavivó el debate sobre el futuro de los organismos autónomos en México, en un contexto de creciente confrontación legislativa.