Gustavo Petro acusa a Ecuador de bombardear Colombia y desata crisis con Daniel Noboa

Colombia y Ecuador se encuentran inmersos este martes 17 de marzo en una controversia a gran escala, después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, señalara al Ejecutivo ecuatoriano, encabezado por Daniel Noboa, de bombardear su territorio desde la zona fronteriza que divide a ambos países.

“Ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Se van a investigar bien los hechos, muy cerca de la frontera con Ecuador (sic), lo que ratifica en parte mi sospecha, pero hay que investigar a fondo, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados”, expresó Petro durante la celebración de un consejo de ministros, en declaraciones recogidas por la agencia EFE.

Petro señaló, además, que le pidió al presidente estadounidense, Donald Trump, que “actúe y llame al presidente de Ecuador porque nosotros no queremos ir a una guerra”. “La soberanía nacional se respeta (...) La bomba está activa, entonces es peligrosa y tenemos que tomar las decisiones del caso”, añadió el presidente de Colombia.

Su homólogo ecuatoriano desmintió más temprano las acusaciones de Petro, calificándolas de falsas, y alegó que las actuaciones de sus fuerzas armadas se están llevando a cabo en suelo ecuatoriano.

“Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”, señaló Noboa, al tiempo que afirmó que, junto a la “cooperación internacional”, están “bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos, que su mismo Gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera”.

Noboa también aprovechó la ocasión para acusar a Petro de dar cobijo a la familia del narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, ‘Fito’, así como a la excandidata presidencial del correísmo, Luisa González, a quien señaló también como acogida en suelo colombiano.

Esta mañana, Petro reiteró su acusación, aduciendo que “hay 27 cuerpos calcinados” y que la explicación ofrecida por Noboa “no es creíble”.