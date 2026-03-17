Gustavo Petro acusa a Ecuador de bombardear Colombia y desata crisis con Daniel Noboa

Por su parte, González cuestionó las acusaciones de su rival político, aduciendo que, en efecto, tiene entre sus planes emprender una <b>gira internacional</b> que la llevará a diversos países, sin especificar cuáles serían.'¡Ya trabaja, papito! Acabé de hacer deporte, voy a desayunar, atenderé unas reuniones y luego te cuento un poco de mi <b>agenda internacional</b>; estaré en varios países', escribió González en respuesta al mensaje que Noboa publicó en su cuenta de la red social X, según recogió EFE.