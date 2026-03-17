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Gustavo Petro acusa a Ecuador de bombardear Colombia y desata crisis con Daniel Noboa

El presidente de Colombia realizó las acusaciones el pasado lunes durante un consejo de ministros televisado.
El presidente de Colombia realizó las acusaciones el pasado lunes durante un consejo de ministros televisado. EFE
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José Vilar
  • 17/03/2026 11:08
Colombia y Ecuador atraviesan una fuerte tensión diplomática luego de que el presidente Gustavo Petro denunciara presuntos bombardeos desde territorio ecuatoriano en la zona fronteriza, acusación que fue rechazada por su homólogo Daniel Noboa,

Colombia y Ecuador se encuentran inmersos este martes 17 de marzo en una controversia a gran escala, después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, señalara al Ejecutivo ecuatoriano, encabezado por Daniel Noboa, de bombardear su territorio desde la zona fronteriza que divide a ambos países.

“Ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Se van a investigar bien los hechos, muy cerca de la frontera con Ecuador (sic), lo que ratifica en parte mi sospecha, pero hay que investigar a fondo, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados”, expresó Petro durante la celebración de un consejo de ministros, en declaraciones recogidas por la agencia EFE.

Petro señaló, además, que le pidió al presidente estadounidense, Donald Trump, que “actúe y llame al presidente de Ecuador porque nosotros no queremos ir a una guerra”. “La soberanía nacional se respeta (...) La bomba está activa, entonces es peligrosa y tenemos que tomar las decisiones del caso”, añadió el presidente de Colombia.

Su homólogo ecuatoriano desmintió más temprano las acusaciones de Petro, calificándolas de falsas, y alegó que las actuaciones de sus fuerzas armadas se están llevando a cabo en suelo ecuatoriano.

“Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”, señaló Noboa, al tiempo que afirmó que, junto a la “cooperación internacional”, están “bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos, que su mismo Gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera”.

Noboa también aprovechó la ocasión para acusar a Petro de dar cobijo a la familia del narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, ‘Fito’, así como a la excandidata presidencial del correísmo, Luisa González, a quien señaló también como acogida en suelo colombiano.

Esta mañana, Petro reiteró su acusación, aduciendo que “hay 27 cuerpos calcinados” y que la explicación ofrecida por Noboa “no es creíble”.

La respuesta de Luisa González

Por su parte, González cuestionó las acusaciones de su rival político, aduciendo que, en efecto, tiene entre sus planes emprender una gira internacional que la llevará a diversos países, sin especificar cuáles serían.

“¡Ya trabaja, papito! Acabé de hacer deporte, voy a desayunar, atenderé unas reuniones y luego te cuento un poco de mi agenda internacional; estaré en varios países”, escribió González en respuesta al mensaje que Noboa publicó en su cuenta de la red social X, según recogió EFE.

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