Gustavo Petro se pronuncia tras renuncia de Laura Sarabia por polémica con contrato de pasaportes

El presidente colombiano Gustavo Petro rompió el silencio tras la dimisión de Laura Sarabia como canciller, en medio de la controversia por la prórroga de un contrato con la empresa Thomas Greg & Sons para la emisión de pasaportes.

En un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), el mandatario se refirió al papel que jugó Sarabia durante su campaña electoral y posterior gestión en el Gobierno:“Deseo a Laura Sarabia la mejor de las suertes. Creo que fue vital en la campaña por su orden y disciplina. Estuvo siempre y firme en el equipo de acción al que pertenecía, yo como orador y candidato, ella como hormiguita organizadora”, escribió.

Según informó el diario El Tiempo, la salida de Sarabia se produjo luego de que declarara una nueva urgencia manifiesta para extender el contrato vigente, el cual expirará el próximo 31 de agosto. Su intención era evitar una interrupción del servicio ante la falta de tiempo para implementar el nuevo modelo.

Sin embargo, Petro desautorizó públicamente la decisión y anunció que la producción de pasaportes pasará a manos de la Imprenta Nacional en alianza con la Casa de la Moneda de Portugal.

El presidente también destacó la capacidad intelectual de Sarabia: “Y luego en el gobierno descubrí, si escoge ese camino, que tiene la inteligencia que capta con rapidez. La mente rápida que se enriquece con mucho estudio”, añadió.

No obstante, cerró su mensaje con una advertencia que muchos interpretan como una crítica: “Hay que poner el corazón en los más pobres, en lo justo, nunca dejarse conquistar por la codicia. La codicia es la enemiga de la revolución y de la vida. Espero que hoy Laura sea una mejor mujer de la que era cuando me conoció”.

En su carta de renuncia, Sarabia argumentó que ya no compartía el rumbo que tomaba el Gobierno. “En los últimos días se han tomado decisiones que no comparto y que, por coherencia personal y respeto institucional, no puedo acompañar. No se trata de diferencias menores ni de quién tiene la razón. Se trata de un rumbo que, con todo el afecto y respeto que le tengo, ya no me es posible ejecutar”, escribió.

Agregó que su salida obedecía a una reflexión profunda: “Mi renuncia es el resultado de una reflexión profunda, motivada por la responsabilidad que siento con mi conciencia, con el país y con la forma en que entiendo el ejercicio del poder público. Me retiro con la tranquilidad de haber entregado lo mejor de mí y con la certeza de que hay momentos en los que decir adiós es también una forma de cuidar”.

Sarabia fue una de las figuras más cercanas al presidente Petro. Ocupó cargos clave como jefa de Gabinete, directora del Dapre y del Departamento para la Prosperidad Social, antes de asumir la Cancillería.