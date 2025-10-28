Gustavo Petro sobre el huracán Melissa: “Los huracanes defienden el Caribe”

El paso del potente huracán Melissa ha cobrado la vida de al menos 10 personas: tres en Jamaica, tres en Haití, tres en Panamá y una en República Dominicana.

Las afectaciones reportadas por los sistemas de emergencia de estos países son devastadoras. Las fuertes lluvias y vientos catastróficos provocaron inundaciones, deslaves y el desbordamiento de ríos y quebradas.

Melissa es considerado el huracán de mayor intensidad en el Atlántico durante la temporada 2025, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Pese a los graves daños, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, generó polémica al referirse al fenómeno como “huracanes que defienden el Caribe”, al repostear una publicación de un medio de comunicación sobre el impacto de la tormenta en Jamaica.