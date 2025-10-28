Gustavo Petro sobre el huracán Melissa: “Los huracanes defienden el Caribe”

El paso del <b>potente <a href="/tag/-/meta/huracan-melissa">huracán Melissa</a></b> ha cobrado la vida de al menos <b>10 personas</b>: tres en Jamaica, tres en Haití, tres en Panamá y una en República Dominicana.Las <b>afectaciones reportadas</b> por los sistemas de emergencia de estos países son devastadoras. Las <b>fuertes lluvias y vientos catastróficos</b> provocaron <b>inundaciones, deslaves y el desbordamiento de ríos y quebradas</b>.<b>Melissa</b> es considerado el <b>huracán de mayor intensidad en el Atlántico durante la temporada 2025</b>, según el <b><a href="/tag/-/meta/cnh-centro-nacional-de-huracanes-national-hurricane-center-">Centro Nacional de Huracanes </a>(NHC, por sus siglas en inglés)</b> de Estados Unidos.Pese a los graves daños, el <b>presidente de Colombia, <a href="/tag/-/meta/gustavo-petro-urrego">Gustavo Petro</a></b>, generó polémica al referirse al fenómeno como <i>'huracanes que defienden el Caribe'</i>, al repostear una publicación de un medio de comunicación sobre el impacto de la tormenta en Jamaica.