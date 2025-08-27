Hambruna en Gaza: EEUU boicotea llamamiento del Consejo de Seguridad

Estados Unidos boicoteó este miércoles un llamamiento lanzado por los catorce miembros restantes del Consejo de Seguridad de la ONU para expresar su alarma ante la hambruna en Gaza, exigir a Israel la entrada de ayuda humanitaria y pedir un alto el fuego incondicional en la guerra que tiene ya casi 23 meses de duración.Los catorce miembros del Consejo, entre ellos países tan diversos como Rusia, China, Panamá, Reino Unido, Guyana o Sierra Leona, se pusieron de acuerdo para leer un comunicado conjunto en el que expresaron su<i> 'profunda alarma y angustia ante los datos de clasificación de seguridad alimentaria (IPC, siglas en inglés) en Gaza del pasado viernes, que confirman claramente la hambruna en la Gobernación de Gaza'</i>, y reiteraron su confianza en esta clasificación usada por la ONU.