José Caballero sigue en la cima de la MLB

El panameño José Caballero continúa volando en las bases, sigue de líder en ese departamento de las Grandes Ligas con 41 estafadas, jugando con los Yanquis de Nueva York.

Su última robada fue la noche del martes, cuando aprovechó el total descuido del lanzador Clayton Beete, se fue despegando poco a poco y se fue a la segunda sin problema, pues el pitcher ni siquiera había soltado la pelota al receptor Riley Adams, en la parte baja de la séptima entrada.

“Le dije: ‘Hiciste que mi marcapasos funcionara un poco’ con la forma en que salta. Confío en que sabe lo que hace”, dijo el mánager Aaron Boone. ‘Chema’ llena muchos vacíos para los Yanquis, y en su corto tiempo con el equipo hasta ahora, se ha convertido en un favorito de los fanáticos.

Caballero es líder por encima de su excompañero Chandlere Simpson de los Rays de Tampa Bay, con 3 y José Ramírez de los Guardianes de Cleveland con 36.

Ellos tres dominan por completo las bases robadas en la Liga Americana. El santeño batea .232, cuatro jonrones y 32 impulsadas. Los Yanquis inician una serie de cuatro partidos ante los Medias Blancas de Chicago en el Rate Field.